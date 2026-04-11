Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam: Bài toán chưa lời giải bên cạnh Hoàng Đức
Quỳnh Phương
11/04/2026 08:59 GMT+7

Dù sở hữu lực lượng dày ở nhiều tuyến, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tìm được phương án tối ưu cho vị trí đá cặp cùng Hoàng Đức ở trung tuyến.

Đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự cải thiện rõ rệt về chất lượng đội hình, đặc biệt nhờ sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, giữa bức tranh đầy màu sắc đó, tuyến giữa vẫn là khu vực khiến HLV Kim Sang-sik phải trăn trở.

Ở đợt FIFA Days tháng 3, đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-1, qua đó khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với 18 điểm tuyệt đối. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế tại Đông Nam Á, đồng thời tạo đà hướng đến AFF Cup 2026.

Trong tay HLV Kim Sang-sik lúc này là lực lượng dồi dào ở nhiều vị trí. Ở khung gỗ, Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang và Đặng Văn Lâm tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt. Hàng thủ cũng có nhiều lựa chọn chất lượng như Văn Hậu, Duy Mạnh, Việt Anh hay Nhật Minh.

Ở hai biên, Quang Vinh, Khuất Văn Khang cùng những phương án dự phòng như Văn Vĩ mang đến sự linh hoạt. Trong khi đó, hàng công trở thành điểm sáng lớn nhất với sự xuất hiện của Xuân Son và Hoàng Hên, bên cạnh các cái tên quen thuộc như Tiến Linh, Tuấn Hải, Đình Bắc hay Quang Hải.

Tuy nhiên, trái ngược với sự cạnh tranh ở các tuyến, khu vực giữa sân lại khá “trầm lắng”. Đây là vị trí hiếm hoi chưa có sự bổ sung đáng kể từ các cầu thủ nhập tịch hoặc Việt kiều, khiến bài toán nhân sự vẫn chưa có lời giải rõ ràng.

Hoàng Đức vẫn là hạt nhân không thể thay thế ở tuyến giữa. Tiền vệ này giữ vai trò điều tiết lối chơi và được xem là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, việc tìm đối tác phù hợp bên cạnh anh trong nhiều năm qua vẫn là vấn đề nan giải.

Sau khi Đỗ Hùng Dũng chia tay đội tuyển, còn Doãn Ngọc Tân có dấu hiệu sa sút, HLV Kim Sang-sik buộc phải tính toán lại phương án nhân sự. Những cái tên như Thành Long, Quang Hải hay Minh Khoa có thể được trao cơ hội nếu duy trì phong độ và thể trạng tốt.

Ngoài ra, một phương án khác là kéo Hoàng Hên lùi sâu trong sơ đồ 3-5-2 để tăng khả năng kết nối giữa tuyến giữa và hàng công. Khi đó, phía trên vẫn còn nhiều lựa chọn như Xuân Son, Tiến Linh hay Tuấn Hải.

Dù lựa chọn phương án nào, tuyến giữa đội tuyển Việt Nam vẫn đang thiếu sự đột phá so với các tuyến còn lại. Trong bối cảnh hàng công và hàng thủ liên tục được nâng cấp, khu vực trung tuyến nếu không cải thiện có thể trở thành điểm yếu trong hành trình chinh phục AFF Cup 2026.

