Trong chương trình, một khán giả nữ tiết lộ với Tuyền Mập rằng từng trải qua 10 năm yêu nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, sau khi sinh con đầu lòng, mối quan hệ vợ chồng có nhiều mâu thuẫn. Nghi ngờ người bạn đời có mối quan hệ ngoài luồng, vị khán giả này kiểm tra điện thoại và phát hiện những tin nhắn tình cảm giữa anh với một phụ nữ khác.

Cô trao đổi với gia đình hai bên về ý định ly hôn nhưng đều nhận được lời khuyên nên nhẫn nhịn vì con. Dù vậy, cuộc sống hôn nhân không có nhiều chuyển biến tích cực. Trước những tổn thương liên tiếp, nữ khán giả rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi không biết nên tiếp tục nhẫn nhịn để giữ gia đình cho con hay chấm dứt cuộc hôn nhân để bắt đầu cuộc sống mới.

Tuyền Mập góp mặt tại Chị em gỡ rối, đưa lời khuyên về những vấn đề trong đời sống hôn nhân Ảnh: NSX

Lời tâm sự của Tuyền Mập

Lắng nghe câu chuyện, Tuyền Mập bày tỏ sự bức xúc trước cách cư xử của người chồng. Theo nữ nghệ sĩ, một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của cuộc hôn nhân này là sự thiếu tôn trọng giữa hai người. Việc người vợ tạm thời không có thu nhập để chăm sóc con không thể trở thành lý do khiến người chồng xem nhẹ những đóng góp của cô cho gia đình.

Tuyền Mập cho rằng áp lực cuộc sống có thể ảnh hưởng đến tâm lý và cách ứng xử của mỗi người. Tuy nhiên, điều đó không thể biện minh cho việc liên tục xúc phạm, so sánh bạn đời với người khác. Theo cô, những hành vi thiếu tôn trọng kéo dài cùng sự xuất hiện của người thứ ba đã khiến mối quan hệ đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Từ quan điểm đó, Tuyền Mập thẳng thắn cho biết bản thân không tìm thấy cơ sở thuyết phục để khuyên nữ khán giả tiếp tục chịu đựng.

Tuyền Mập đề xuất nữ khán giả nên chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình hai bên trong việc chăm sóc con. Theo nữ diễn viên, khi có người thân san sẻ trách nhiệm, người mẹ sẽ có thêm thời gian để tìm kiếm công việc, phát triển bản thân và từng bước xây dựng khả năng tự chủ tài chính.

Tuyền Mập cho rằng trách nhiệm chăm sóc con nên có sự chia sẻ giữa hai vợ chồng Ảnh: NSX

Nữ diễn viên Đất rừng phương Nam cũng nhấn mạnh trách nhiệm chăm sóc con cần được chia sẻ giữa vợ và chồng, thay vì mặc nhiên đặt toàn bộ gánh nặng lên vai người phụ nữ. Sự hỗ trợ từ gia đình có thể giúp người mẹ giảm bớt áp lực trong giai đoạn đầu, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của người cha đối với con.

Đúc kết chủ đề, Tuyền Mập cho rằng những rạn nứt trong hôn nhân đôi khi bắt nguồn từ việc các giới hạn liên tục bị xóa nhòa. Khi một người nhiều lần nhẫn nhịn, bỏ qua sai lầm nhưng không xác định được những nguyên tắc cần tôn trọng, mối quan hệ có thể tiếp tục đối diện với những tổn thương tương tự.

Bên cạnh sự nghiệp, Tuyền Mập còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng là Hiếu Nghĩa. Dù chịu cảnh sống xa nhau nhưng cả hai vẫn duy trì tổ ấm nhỏ sau 10 năm nhờ sự thấu hiểu, tôn trọng. Theo tiết lộ của sao phim Đất rừng phương Nam, dù bận rộn với công việc tại quê nhà nhưng chồng đều sắp xếp thời gian lên thăm vợ con.

Trong Chị em gỡ rối, Tuyền Mập cũng thẳng thắn chia sẻ rằng việc thiết lập ranh giới không nhằm tạo khoảng cách giữa vợ chồng mà giúp cả hai hiểu rõ trách nhiệm, những điều có thể chấp nhận và những hành vi không nên vượt qua trong đời sống hôn nhân.