Tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan: Lấy vàng vì người hâm mộ

Trước trận đấu với tuyển nữ Thái Lan, HLV Mai Đức Chung nói rằng ông rất xúc động và ngưỡng mộ nhiều người đã thức lúc 2, 3 giờ sáng để ra xếp hàng nhận vé xem bóng đá nữ. Ông đã đưa hình ảnh này cho các học trò của mình xem và nói rằng đó là động lực vô cùng to lớn để tất cả sẽ cùng chiến đấu và chiến thắng để đáp lại tấm thịnh tình của mọi người.

Rút kinh nghiệm từ các đợt nhận vé trước, người hâm mộ bóng đá Quảng Ninh tìm mọi cách để có thể nhận được vé vào sân. Nhiều người đem ghế ra quanh các hàng rào xếp hàng đặt chỗ cho mình. Ngay khi số ghế đặt chỗ này bị ban tổ chức tịch thu, họ nghĩ ra cách viết tên mình lên giấy rồi dán khắp các hàng rào. Nhiều người còn viết luôn tên mình xuống đường để giành chỗ trước. Những hình ảnh này cho thấy tình yêu bóng đá tuyệt vời của người Quảng Ninh, họ sẽ làm đủ mọi cách để có mặt trên sân Cẩm Phả cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Được người hâm mộ tiếp sức, các cô gái Việt Nam thừa hiểu họ cần phải chơi sung hơn trong trận đấu với Thái Lan để đoạt HCV trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp. HLV Mai Đức Chung nói: “Chúng tôi chỉ còn cách kỳ tích 90 phút nên sẽ đoạt bằng được. Các cầu thủ rất quyết tâm, nhưng sẽ trình diễn lối đá đẹp mắt để cảm ơn người hâm mộ. Hiện tại, toàn đội đều sung sức và không có trường hợp chấn thương nào nên đủ sức chiến với Thái Lan”. Cầu thủ Tuyết Dung cũng bày tỏ: “Chúng tôi đã sẵn sàng lấy vàng vì người hâm mộ, Thái Lan đang có nhiều cầu thủ trẻ, việc họ vượt qua Philippines một cách ấn tượng ở bán kết cũng là điều mà Việt Nam sẽ cẩn trọng, nhưng với một tập thể ăn ý, giàu kinh nghiệm trận mạc, chơi bên nhau trong nhiều năm qua nên toàn đội nhất định sẽ rất tự tin”.

Trong khi đó, Thái Lan cũng rất quyết tâm vì đã 2 kỳ SEA Games họ thua Việt Nam ở chung kết bóng đá nữ. HLV người Nhật Bản Miyo Okamoto tuyên bố rằng họ đã có đối sách thắng chủ nhà. Sức mạnh của Thái Lan thể hiện rất rõ ở trận thắng Philippines 3-0 ở bán kết. Hai chân sút chủ lực Dangda và Silawan là những cầu thủ nguy hiểm sẽ khiến hàng thủ tuyển nữ Việt Nam phải hết sức dè chừng. “Đá với Việt Nam chắc chắn sẽ rất căng. Nhưng chúng tôi thích tận hưởng không khí tuyệt vời của bóng đá, đó là trận đấu diễn ra trên cầu trường đầy ắp khán giả. Thái Lan gồm nhiều cầu thủ trẻ, cầu thủ chúng tôi sẽ tận hưởng không khí này, và sẽ đứng vững để giành chiến thắng”, HLV Miyo Okamoto bày tỏ.

Đánh giá về trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Đối thủ trẻ khỏe, có tốc độ chơi bóng nhanh và rất nguy hiểm bởi cặp tiền đạo khéo léo, nhanh nhẹn. Tôi đã nhắc hàng thủ phải cẩn trọng, tập trung tốt khi tổ chức phòng ngự, bọc lót tránh việc dâng quá cao đội hình, đồng thời phải khóa chặt 2 biên không cho họ mang bóng xuống sát phía dưới để chuyền vào trong. Muốn vậy Hoàng Thị Loan và Bích Thùy ngoài việc cơ động từ 2 cánh để hỗ trợ tấn công thì phải giữ chặt cự ly đội hình với 3 trung vệ.

Bên cạnh đó vai trò cầm nhịp, dẫn dắt lối chơi của Tuyết Dung, Thùy Trang cũng như các chân sút như Huỳnh Như, Hải Yến cũng sẽ di chuyển liên tục tạo khoảng trống và chiếm vị trí tốt để dứt điểm khi có cơ hội. Ngoài ra Việt Nam cũng sẽ chú trọng khai thác tình huống cố định. Chương Thị Kiều, Thu Thương cũng luôn sẵn sàng băng lên để dứt điểm từ các pha không chiến. Quan trọng là phải hết sức bình tĩnh và triển khai tốt lối chơi. Làm được vậy, tôi tin Việt Nam sẽ bảo vệ thành công HCV”.

Thái Lan chơi hay hơn Asian Cup

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Nữ Thái Lan lần này khác nhiều so với hồi Asian Cup tháng 2 vừa rồi khi họ thua chúng ta 0-2 ở trận play-off. Lúc đó Thái Lan chỉ có 14 cầu thủ, do gần 1/3 đội hình bị Covid-19 và HLV nội nên tinh thần không ổn định, chơi kém khí thế. Còn bây giờ họ đang trở lại là chính mình khi đá tốc độ, có sức càn lướt khỏe và đặc biệt HLV người Nhật Bản rất linh hoạt về chiến thuật. Do vậy, các cô gái Việt Nam cần phải phân phối sức cho tốt và đá chắc từng đường bóng. Về mặt kinh nghiệm và lối chơi, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ đá tốt, nhưng đừng quên bài học chung kết SEA Games 2019 chúng ta phải vất vả đến hiệp phụ hoặc trận thắng bán kết với Myanmar vừa rồi khá nhọc nhằn nên phải chắt chiu cơ hội và linh hoạt hơn mới tạo được thế trận đủ sức bẻ gãy lối đá của đối thủ”.

T.K