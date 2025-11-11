Tuyến QL1 qua Huế nát bươm sau lũ, đang được 'vá' tạm

Sau đợt mưa lũ kéo dài cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua địa bàn TP. Huế xuống cấp, hư hỏng nặng, mặt đường xuất hiện hàng trăm "ổ gà", "ổ voi" gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

QL1, đoạn từ La Sơn về Phú Lộc đã xuất hiện hàng trăm ổ gà, ổ voi trước trận lũ lịch sử. Ảnh PV Thanh Niên ghi nhận ngày 26.10 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, các đoạn QL1 có hư hỏng nặng bao gồm từ Km 791+500 đến Km 817+600 thuộc địa bàn các xã Lộc An, Phú Lộc, Hưng Lộc và tuyến đường tránh Huế từ Km 0 đến Km 6+290 đi qua 4 phường Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Kim Trà. Sau đợt mưa lũ, trên tuyến này xuất hiện nhiều "ổ gà" lớn, hư hỏng nặng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hư hỏng tại các đoạn đường này vốn đã xuất hiện từ trước khi cơn lũ lịch sử xảy ra. Nhiều tài xế và người tham gia giao thông qua đây đều ám ảnh vì hàng trăm "ổ gà", "ổ voi", tiềm ẩn nhiều tai nạn.

Những "ổ gà", "ổ voi" sâu hoắm trên đường xuất hiện trước lũ do PV Thanh Niên ghi nhận ngày 26.10 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mặt đường hư hỏng nặng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Anh Nguyễn Văn Đen, tài xế xe dịch vụ ở Huế, cho biết: "Tôi chạy xe dịch vụ nhiều năm nay và hầu như không có cung đường nào ở khu vực miền Trung là chưa đi qua, nhưng trên tuyến QL1 qua địa phận TP.Huế là đường tệ nhất. Không phải sau lũ đường mới hư hỏng mà trước đó đường QL1 ở Huế đều xấu".

Khẩn trương khắc phục, 'vá' đường

Sau trận lũ lịch sử, ngày 7.11, Phó chủ tịch UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị quản lý nhanh chóng khắc phục..

Cụ thể, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu Công ty TNHH Trùng Phương (nhà đầu tư BOT), Công ty CP Phước Tượng, Phú Gia BOT, Văn phòng Quản lý Đường bộ II.5… tranh thủ thời tiết tạnh ráo sớm tổ chức khắc phục triệt để các vị trí hư hỏng.

Các đơn vị quản lý đang khắc phục các điểm hư hỏng ẢNH: C.T.T.Đ.T TP.HUẾ

Ông Hoàng Hải Minh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng công an điều tiết tốc độ phương tiện, vận hành hệ thống điện chiếu sáng từ 17 giờ hằng ngày để đảm bảo an toàn giao thông vào ban đêm.

Các "ổ gà", "ổ voi" được vá thủ công ẢNH: C.T.T.Đ.T TP.HUẾ

Ngay sau chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.Huế, các đơn vị quản lý đang tiến hành khắc phục, các "ổ gà", "ổ voi" được "vá" thủ công một cách tạm bợ.

Thực tế, tuyến QL1 qua địa phận TP.Huế cần được đơn vị chức năng kiểm tra, giám định để kết luận nguyên nhân xuống cấp, từ đó đề nghị các đơn vị BOT đang quản lý thu phí phải có trách nhiệm sửa chữa để đảm bảo an toàn và chất lượng của tuyến đường huyết mạch quốc gia.