Tỉnh đoàn Tuyên Quang cho biết, trong năm 2026, toàn địa bàn tỉnh có khoảng 17.000 trẻ em hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, thông qua các chương trình quà tặng, học bổng, chăn ấm, quần áo và các công trình nhân văn.

Khoảng 17.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang được giúp đỡ trong năm 2026 ẢNH: T.Q

Nổi bật trong số này, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp với Quỹ Lof Kun hỗ trợ 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Trò, xã Yên Phú. Chương trình sẽ hỗ trợ từng tháng tới các em, cho đến khi đủ 18 tuổi.

Sắp tới, chương trình tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ học sinh ở xã Tát Ngà và xã Ngọc Long, với mức hỗ trợ từ 2 - 3 triệu đồng/tháng/em, cũng đến khi đủ 18 tuổi.

Hay như Đoàn xã Lực Hành, thông qua kết nối, kêu gọi, đã phối hợp cùng một doanh nghiệp hỗ trợ xây nhà ở kèm theo tài chính hàng tháng cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian hỗ trợ đều kéo dài đến hết 18 tuổi.

Theo Tỉnh đoàn Tuyên Quang, những hoạt động trên góp phần san sẻ chi phí sinh hoạt, học tập, qua đó tiếp thêm động lực để các em vững vàng hơn trong hành trình trưởng thành.

Với gần 17.000 trẻ em được trực tiếp giúp đỡ, tổng giá trị các chương trình ước tính trên 15 tỉ đồng, trích từ ngân sách và nguồn lực xã hội hóa, góp phần đáng kể trong việc cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện cho học sinh.

Các chương trình hỗ trợ góp phần đáng kể trong việc cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện cho học sinh ẢNH: T.Q

Để đạt hiệu quả cao, Tỉnh đoàn Tuyên Quang nỗ lực đổi mới các phong trào, triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, bao gồm trao tặng nhà ở, quần áo, đồ dùng học tập, học bổng "Tiếp sức đến trường". Cùng đó là tổ chức Trung thu, Xuân tình nguyện, Tình nguyện hè, thăm hỏi trẻ em khuyết tật, giáo dục kỹ năng sống...

Những hoạt động trên đều được thực hiện trực tiếp tại trường học, cộng đồng, các điểm sinh hoạt trẻ em, đảm bảo hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Công tác triển khai được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, với sự tham gia tích cực của các cấp bộ Đoàn, đồng hành của tổ chức xã hội, dự án thiện nguyện và nguồn lực cộng đồng.

Tỉnh đoàn Tuyên Quang nhấn mạnh, với cách làm linh hoạt, đa dạng nêu trên, công tác chăm sóc và giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm 2026 đã đạt hiệu quả toàn diện, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài và quan tâm bền vững đến trẻ em trên địa bàn.