Tuyển sinh 2026: Dự kiến giới hạn số lượng nguyện vọng
Video Giáo dục

Yến Thi
24/01/2026 20:54 GMT+7

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, thông tin: năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm hơn 2 tuần so với năm 2025.

Năm ngoái, số lượng nguyện vọng của thí sinh tăng đột biến và có tới gần 20 phương thức nên cơ hội trúng tuyển của một số em bị hạn chế. Năm nay Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến để điều chỉnh về việc giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển và số phương thức cũng ít lại tránh bị ảo.

Tuyển sinh 2026: Dự kiến giới hạn số lượng nguyện vọng - Ảnh 1.

Bắt đầu từ năm 2026, tổ hợp xét tuyển có những môn chung phải đảm bảo trọng số 50% trở lên. Có 2 phương án, các tổ hợp cũ có thể lấy toán hoặc văn nhân đôi; hoặc các tổ hợp môn cũ giữ lại 2 môn chính.

Ngày 15.2 tất cả các trường phải công bố đề án tuyển sinh. ĐH Duy Tân dự kiến từ 10-15.2 công bố, đồng thời có một số ngành mới như công nghệ tài chính, digital marketing...

Về điểm cộng ưu tiên và khuyến khích năm nay có thể Bộ GD-ĐT cũng sẽ điều chỉnh. Năm nay nhiều trường áp dụng phương thức mới là tích hợp: kết hợp học bạ, điểm thi... các em phải đọc kỹ vì trọng số các điểm mỗi trường là khác nhau.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi video:

Tuyển sinh 2026: Dự kiến giới hạn số lượng nguyện vọng

