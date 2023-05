Tuyển sinh đầu cấp quận 1 TP.HCM: Đăng ký trực tuyến ra sao?

Hoạt động ngoại khóa của học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm HẢI HÀ

2 giai đoạn đăng ký tuyển sinh đầu cấp

Theo đó, UBND quận 1 quy định việc đăng ký tuyển sinh đầu cấp sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ ngày 12.5 đến ngày 5.6, phụ huynh truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp của Sở GD-ĐT tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để thực hiện rà soát lại các thông tin của học sinh đã đăng ký.

Giai đoạn 2: Từ 10.6 đến ngày 23.6, phụ huynh truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để đăng ký tuyển sinh. Phụ huynh nhập mã định danh của học sinh, kiểm tra thông tin và chọn 1 địa phương để đăng ký tuyển sinh. Ban chỉ đạo tuyển sinh quận 1 ưu tiên nhận đủ học sinh trong danh sách được phân bổ.

Chủ tịch UBND quận 1 yêu cầu UBND các phường nơi học sinh cư trú hỗ trợ phụ huynh đăng ký cho trẻ mầm non, trẻ vào lớp 1. Trường tiểu học hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký cho học sinh vào lớp 6. Phụ huynh có thể liên hệ các trường mầm non, tiểu học, THCS để được hỗ trợ.

Từ ngày 24.6, Ban chỉ đạo tuyển sinh quận 1 sẽ căn cứ vào kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp cùng dữ liệu tuyển sinh của quận trên hệ thống để thực hiện việc phân bổ chỗ học, có thể áp dụng bản đồ số của ngành giáo dục (bản đồ GIS) để tham khảo. Phụ huynh học sinh truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để xem kết quả tuyển sinh.

Cũng theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của quận 1, ngày 6.7, quận này sẽ công bố kết quả xét tuyển của các trường tiên tiến, hội nhập quốc tế. Trong thời gian từ ngày 6.7 đến 17 giờ ngày 10.7, phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn và nộp hồ sơ giấy nhập học trực tiếp tại trường.

Đối với các trường còn lại, ban tuyển sinh quận sẽ công bố kết quả vào ngày 17.7. Trong thời gian từ 17.7 đến 17 giờ ngày 19.7, phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn và nộp hồ sơ giấy nhập học trực tiếp tại trường.

Căn cứ vào kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, khả năng tiếp nhận thêm của các trường, ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp sẽ xét duyệt đợt 2. Thời gian đăng ký từ 20.7 đến 17 giờ ngày 23.7. Kết quả được công bố ngày 10.8. Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ giấy nhập học trực tiếp từ ngày 10 đến ngày 11.8.

Học sinh tiểu học tại quận 1 HẢI HÀ

Các mô hình trường học thực hiện trong năm mới

Cũng trong kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, quận 1 công bố năm học 2023-2024, có 15 trường mầm non công lập trong đó Trường mầm non Bé Ngoan, mầm non Bến Thành, mầm non 30/4 thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế.

Các trường tiểu học tuyển sinh lớp 1 chương trình tiếng Anh tích hợp gồm: Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hòa Bình, Lê Ngọc Hân, Trần Hưng Đạo, Lương Thế Vinh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Huệ, Kết Đoàn. Riêng Trường tiểu học Nguyễn Thái Học tuyển sinh lớp 1 theo mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế.

Các Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (trường tiên tiến, hội nhập quốc tế), Văn Lang, Trần Văn Ơn, Minh Đức, Võ Trường Toản, Đức Trí, Đồng Khởi, Chu Văn An tuyển sinh lớp 6 tăng cường tiếng Anh. Trường THCS Trần Văn Ơn tuyển sinh lớp 6 tiếng Pháp. Trường THCS Võ Trường Toản tuyển sinh lớp 6 tiếng Nhật. Trường THCS Minh Đức tuyển sinh lớp 6 tiếng Trung (ngoại ngữ 2).

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của quận 1, lớp 6 chương trình tiếng Anh tích hợp tuyển sinh tại các Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, Trần Văn Ơn, Minh Đức, Võ Trường Toản, Nguyễn Du, THPT Lương Thế Vinh (sĩ số không quá 35 học sinh/lớp).