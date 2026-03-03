Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý xét tuyển kết hợp vào ĐH Quốc gia TP.HCM

S Ử DỤNG 3 TIÊU CHÍ NHƯNG LINH HOẠT QUY ĐỔI ĐIỂM

Định hướng chung của ĐH Quốc gia TP.HCM trong năm 2026 là đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng khi thống nhất dùng chung một phương thức xét tuyển tích hợp (ngoài xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT). Phương thức này sẽ căn cứ trên 3 nhóm tiêu chí: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ; trong đó điểm thi đánh giá năng lực là chủ đạo. Tỷ trọng giữa 3 tiêu chí sẽ được xác định căn cứ dữ liệu tuyển sinh thực tế của 3 năm gần nhất, bảo đảm sự phù hợp giữa đầu vào và chất lượng đào tạo. Học sinh có thành tích nổi trội ở các trường chuyên và năng khiếu được cộng điểm ưu tiên. Tuy nhiên, tỷ lệ, trọng số điểm thành phần sẽ tùy thuộc vào quyết định của từng trường thành viên.

Từ định hướng chung này, từng trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM xây dựng phương thức xét tuyển theo cách riêng, tiêu chí xét tuyển và công thức tính điểm cũng không giống nhau.

Chẳng hạn cùng thang điểm 100 nhưng công thức xét tuyển của Trường ĐH Khoa học sức khỏe yêu cầu thí sinh (TS) cần cả điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ khi xét tuyển. Tuy nhiên, trường vẫn linh hoạt cho phép TS được quy đổi điểm trong trường hợp thiếu một trong các tiêu chí thành phần.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết năm nay trường bắt đầu tuyển sinh hình thức đào tạo ĐH chính quy theo phương thức xét tuyển tổng hợp. Việc áp dụng xét tuyển tổng hợp nhằm đánh giá toàn diện năng lực người học thay vì phụ thuộc vào kết quả một kỳ thi như trước đây. Trong đó, điểm học lực là tổng của điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Nhưng mỗi nhóm TS có công thức tính điểm học lực khác nhau căn cứ trên các kết quả kỳ thi khác nhau, gồm: TS có kết quả thi đánh giá năng lực, TS không có kết quả thi đánh giá năng lực, TS chỉ có kết quả thi đánh giá năng lực và TS chỉ có chứng chỉ quốc tế. "Điểm nổi bật trong công thức xét tuyển tổng hợp là dành cho nhiều đối tượng, TS nếu không tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 hay TS tự do đã tốt nghiệp trước năm 2026 vẫn có cơ hội đăng ký xét tuyển", thạc sĩ Cù Xuân Tiến nói thêm.

Từ các năm đầu triển khai, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã sử dụng đồng thời cả 3 tiêu chí học lực để xét tuyển tổng hợp. Tuy nhiên, trường đã thiết kế công thức xét tuyển riêng cho các nhóm TS có kết quả học/thi khác nhau, bảo đảm quyền lợi của tất cả các TS dự tuyển. Năm nay, phương thức xét tuyển tổng hợp của trường không thay đổi về nguyên tắc nhưng có một số điều chỉnh mới phù hợp với quy chế chung của Bộ GD-ĐT và theo lộ trình cải tiến công tác tuyển sinh của nhà trường. Đáng chú ý, điểm của môn toán trong tất cả các thành phần dùng để tính điểm học lực được nhân đôi, gồm điểm toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT và cả bài thi đánh giá năng lực. Đây là bước tiếp nối trong lộ trình lấy môn toán làm trọng tâm đánh giá đầu vào. Với điểm mới này, công thức xét tuyển của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM khác biệt so với các đơn vị còn lại.

Tương tự, Trường ĐH Quốc tế cũng công bố công thức xét tuyển ở mức 100, trong đó tiêu chí kết hợp gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực và điểm học bạ THPT. Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT được tính từ điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển; điểm học bạ trung bình cả năm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm bài thi đánh giá năng lực.

N HỮNG TRƯỜNG CHỈ KẾT HỢP 2 TIÊU CHÍ

Trong khi đó, một số trường thành viên khác của ĐH Quốc gia TP.HCM xác định từ đầu chỉ sử dụng 2 thành phần điểm trong phương thức xét tuyển tổng hợp. Ví dụ, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM thông báo sử dụng các tiêu chí gồm: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả học tập 3 năm THPT; thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Tuy nhiên, nhà trường lưu ý nếu TS chỉ có điểm thi THPT hoặc chỉ có điểm đánh giá năng lực, trường sẽ kết hợp một trong 2 kết quả trên với điểm học bạ. Trong trường hợp TS đủ 3 thành phần điểm (học bạ, đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp THPT), trường sẽ có cách tính theo giá trị điểm cao nhất của 2 cách kết hợp trên để có lợi cho TS.

Thạc sĩ Hoàng Thanh Tú, Phó trưởng phòng Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết trường xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 3 năm lớp 10, 11, 12. Như vậy, TS xét tuyển bằng phương thức này vào trường chỉ cần có kết quả một trong 2 kỳ thi (tốt nghiệp THPT hoặc đánh giá năng lực) kết hợp điểm học bạ để xét tuyển.

Chia sẻ thêm về phương thức tuyển sinh mới này, thạc sĩ Hoàng Thanh Tú cho biết đây là lần đầu tiên trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp theo chủ trương chung của ĐH Quốc gia TP.HCM. "Sự điều chỉnh này không đơn thuần là thay đổi về mặt kỹ thuật, mà còn hướng tới mục tiêu đánh giá năng lực TS một cách toàn diện và thực chất hơn. Đồng thời, phương thức xét tuyển kết hợp cũng góp phần khắc phục những bất cập trong việc quy đổi điểm giữa các phương thức, qua đó tăng tính nhất quán và chủ động cho trường trong việc bảo đảm chất lượng đầu vào", thạc sĩ Tú cho hay.

T IÊU CHÍ NÀO QUAN TRỌNG NHẤT ?

Một điểm quan trọng khác cần lưu ý về phương thức xét tuyển kết hợp là trọng số của từng điểm thành phần. Các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM cũng quy định khác nhau về trọng số này trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Chẳng hạn, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, các hệ số quy đổi và trọng số điểm thành phần được hội đồng tuyển sinh xác định dựa trên tỷ lệ đăng ký xét tuyển, nhập học, kết quả học tập ở bậc ĐH theo các phương thức tương ứng trong 3 năm gần nhất. Trường dự kiến, trong tổng điểm học lực năm 2026, trọng số điểm thi đánh giá năng lực chiếm 55%, điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 35% và điểm học bạ 10%. Lộ trình dự kiến 2 năm tiếp theo, trọng số điểm thi năng lực tăng dần 5% mỗi năm, điểm thi tốt nghiệp giảm dần mỗi năm 5% và giữ nguyên trọng số điểm học bạ. "Việc áp dụng có lộ trình này nhằm giúp đảm bảo quyền lợi cho TS, giúp các em không bị thay đổi đột ngột và có sự chuẩn bị cho các em đang học lớp 10 và 11", thạc sĩ Cù Xuân Tiến chia sẻ.

Trong khi đó, công thức xét tuyển Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM cho thấy tỷ trọng điểm bài thi đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp THPT cùng mức 47,5% và điểm học bạ chỉ chiếm 5% tổng điểm.

Tại Trường ĐH Khoa học sức khỏe, tỷ trọng điểm đánh giá năng lực tối thiểu 40%, điểm thi tốt nghiệp THPT tối đa 35% và điểm học bạ tối đa 25%. Hai công thức điểm học lực trong phương thức xét tuyển tổng hợp Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM lại cho thấy mức độ quan trọng của điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi đánh giá năng lực (chiếm tới 90% trọng số điểm), điểm học bạ chỉ chiếm 10%...