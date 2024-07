Tuyển sinh ĐH: Phá vỡ truyền thống có ảnh hưởng chất lượng?

Thay đổi điều kiện xét tuyển khiến Bộ GD-ĐT "tuýt còi"

Gần đây, Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội lại khiến dư luận phản ứng khi ra điều kiện xét tuyển đối với thí sinh nữ từ 1 m 58, nam từ 1 m 65, thể lực tốt, thị giác tốt, khiến dư luận phản ứng. Trước đó, năm 2023, trường này ra điều kiện chiều cao đối với tất cả các ngành trong khi năm 2021, 2022 chỉ yêu cầu thí sinh nữ từ 1 m 58, nam từ 1 m 65, thể lực tốt, thị giác tốt đối với riêng ngành quản trị và an ninh.

Việc này đã khiến Bộ GD-ĐT phải gửi công văn đề nghị ĐH Quốc gia Hà Nội chỉ đạo trường nghiêm túc rà soát các tiêu chí và điều kiện xét tuyển của nhà trường trong đề án tuyển sinh ĐH năm 2024, bảo đảm không để thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh).