Tuyển sinh lớp 10: 4 tiêu chí giúp chọn nguyện vọng phù hợp

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, giải đáp, chia sẻ về các tiêu chí để chọn nguyện vọng phù hợp nhất trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 được tính toán dựa trên nhiều yếu tố: chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng học sinh đăng ký ở cả 3 nguyện vọng và kết quả làm bài thi thực tế. Chính vì vậy, rất khó để đưa ra một lựa chọn hoàn toàn chắc chắn ngay từ đầu.Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tế nhiều năm tư vấn, tôi cho rằng để có một lựa chọn phù hợp và khả thi, quý phụ huynh và học sinh cần cân đối ba yếu tố cốt lõi sau:

- Năng lực học tập của học sinh: Đây là nền tảng quan trọng nhất, giúp định hướng mức độ kỳ vọng thực tế khi lựa chọn trường.

- Điều kiện đi lại của gia đình: Khoảng cách và phương tiện di chuyển hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập lâu dài của học sinh. Từ năm 2020 từ khi áp dụng bản đồ GIS, việc di chuyển từ nhà đến trường trong suốt 3 năm THPT với kỷ luật học tập, sinh hoạt chặt chẽ nên phải tính toán để việc học tập đạt kết quả tốt nhất.

- Định hướng học tập tại trường THPT: Cần tìm hiểu các tổ hợp môn và chương trình đào tạo của từng trường để đảm bảo phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Ngay từ năm lớp 10 chọn nhóm môn tự chọn để sau này chọn môn thi tốt nghiệp THPT. Chính vì vậy Sở yêu cầu các trường phổ thông phải cập nhật thông tin đầy đủ về nhóm môn theo đúng tinh thần của chương trình GDPT 2028 là phát huy năng lực theo định hướng nghề nghiệp.

- Điểm chuẩn hàng năm của các trường THPT: Đây là cơ sở tham chiếu quan trọng để phân bổ nguyện vọng một cách hợp lý, tránh rủi ro.