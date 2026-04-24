Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tuyển sinh lớp 10: 4 tiêu chí giúp chọn nguyện vọng phù hợp
Video Giáo dục

Tuyển sinh lớp 10: 4 tiêu chí giúp chọn nguyện vọng phù hợp

Yến Thi
24/04/2026 08:00 GMT+7

Khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10, phụ huynh học sinh cần tham khảo những tiêu chí nào để sự lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất?

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, giải đáp, chia sẻ về các tiêu chí để chọn nguyện vọng phù hợp nhất trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 được tính toán dựa trên nhiều yếu tố: chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng học sinh đăng ký ở cả 3 nguyện vọng và kết quả làm bài thi thực tế. Chính vì vậy, rất khó để đưa ra một lựa chọn hoàn toàn chắc chắn ngay từ đầu.Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tế nhiều năm tư vấn, tôi cho rằng để có một lựa chọn phù hợp và khả thi, quý phụ huynh và học sinh cần cân đối ba yếu tố cốt lõi sau:

- Năng lực học tập của học sinh: Đây là nền tảng quan trọng nhất, giúp định hướng mức độ kỳ vọng thực tế khi lựa chọn trường.

- Điều kiện đi lại của gia đình: Khoảng cách và phương tiện di chuyển hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập lâu dài của học sinh. Từ năm 2020 từ khi áp dụng bản đồ GIS, việc di chuyển từ nhà đến trường trong suốt 3 năm THPT với kỷ luật học tập, sinh hoạt chặt chẽ nên phải tính toán để việc học tập đạt kết quả tốt nhất.

- Định hướng học tập tại trường THPT: Cần tìm hiểu các tổ hợp môn và chương trình đào tạo của từng trường để đảm bảo phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Ngay từ năm lớp 10 chọn nhóm môn tự chọn để sau này chọn môn thi tốt nghiệp THPT. Chính vì vậy Sở yêu cầu các trường phổ thông phải cập nhật thông tin đầy đủ về nhóm môn theo đúng tinh thần của chương trình GDPT 2028 là phát huy năng lực theo định hướng nghề nghiệp.

- Điểm chuẩn hàng năm của các trường THPT: Đây là cơ sở tham chiếu quan trọng để phân bổ nguyện vọng một cách hợp lý, tránh rủi ro.

Tỷ lệ trượt visa du học Mỹ cao nhất 10 năm, khe cửa ngày càng hẹp

Tỷ lệ trượt visa du học Mỹ F-1 trên toàn cầu vừa lập đỉnh 35% trong năm 2025, đánh dấu mức cao nhất trong 10 năm qua. Trước những thay đổi về quy trình xét duyệt ngày càng khắt khe, xác suất để một du học sinh cầm trên tay tấm vé nhập cảnh Mỹ đang ngày càng trở nên mong manh.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận