Tỷ lệ trượt visa du học Mỹ cao nhất 10 năm, khe cửa ngày càng hẹp

Giấc mơ du học Mỹ đang đối mặt với khe cửa ngày càng hẹp. Thống kê mới nhất năm 2025 cho thấy, tỷ lệ từ chối cấp visa du học Mỹ F-1 trên toàn cầu đã lập đỉnh ở mức 35%. Tức là cứ 10 người nộp đơn, có ít nhất 3 người ngậm ngùi ở lại. Khắc nghiệt nhất là châu Phi với tỷ lệ trượt lên tới 64%, theo sau là châu Á với 41%. Ngược lại, châu Âu dễ thở nhất, chỉ ở mức 9%.

Dữ liệu do Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp cho tập đoàn giáo dục đa quốc gia Shorelight, được nêu trong báo cáo mới của đơn vị này về tỷ lệ từ chối cấp visa du học Mỹ trong 10 năm qua - từ 2015 tới 2025. Trước đó, tỷ lệ trượt visa từng lập đỉnh vào năm 2020, ở mức 33%, khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát trên toàn cầu. Tuy nhiên tỷ lệ này giảm còn 25% vào năm 2021 và tăng lên 31% trong 3 năm liên tiếp từ 2022-2024, trước khi cán mốc 35%.