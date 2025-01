Tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh đá bóng giỏi vì sợ... phải ăn nhút

Bán trâu mua giày cho con

Câu chuyện khổ luyện thành tài và những chia sẻ về cuộc sống của cầu thủ Phạm Xuân Mạnh (29 tuổi) trong buổi giao lưu với người hâm mộ do Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đài Truyền hình Nghệ An tổ chức sáng 14.1 khiến nhiều người xúc động.

Tuyển thủ Xuân Mạnh tại buổi giao lưu ẢNH: K.H

Tại giải vô địch giải bóng đá nam Đông Nam Á (ASEAN Cup 2024), đội tuyển Việt Nam giành danh hiệu vô địch, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã thể hiện phong độ đáng kinh ngạc.

Trở về quê hương (Phạm Xuân Mạnh đang đầu quân cho CLB Hà Nội), được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt, tuyển thủ quốc gia này rất xúc động. Xuân Mạnh chia sẻ, trận chung kết với đội tuyển Thái Lan vừa rồi là trận đấu để lại nhiều cảm xúc nhất trong sự nghiệp sân cỏ của mình.

Phạm Xuân Mạnh sinh ra ở xã Minh Thành (H.Yên Thành, Nghệ An). Gia đình có 3 chị em, Mạnh là con út, cuộc sống nghèo khó. Nhờ đam mê và có tố chất đá bóng, Mạnh được tham gia đội tuyển bóng đá của xóm, xã rồi đội tuyển huyện. 12 tuổi, Mạnh được CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) tuyển chọn để đào tạo.

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh chụp ảnh giao lưu với cầu thủ nhí ẢNH: K.H

Nhà Xuân Mạnh cách trung tâm đào tạo của CLB SLNA khoảng 60 km. "Sau khoảng 2 tuần ở CLB SLNA, mình nhớ nhà, khóc đòi về. Về nhà, mẹ nói ở nhà chỉ có cơm với nhút (xơ quả mít muối) thôi, ở lại thì được CLB nuôi ăn học, được học đá bóng, nên mình quay lại", Phạm Xuân Mạnh kể.

Có mặt tại buổi giao lưu, bà Phan Thị Hà, mẹ Xuân Mạnh, xúc động kể thời điểm đó, kinh tế gia đình bà còn rất khó khăn. Khi Xuân Mạnh đòi bỏ SLNA để về nhà, bà đã cứng rắn với con: "Con ở lại mà ăn cơm với thịt, về nhà chỉ có cơm với nhút thôi. Ở lại nhớ nghe lời các thầy, chịu khó tập luyện đi".

Bà Phan Thị Hà chia sẻ về cuộc sống của gia đình ngày Xuân Mạnh còn mới tập đá bóng ẢNH: K.H

"Khi Mạnh lên đội tuyển U.17 của SLNA, nó gọi về cho tui, nói mẹ ơi con cần đôi giày 4 triệu đồng để đi đá giải. Tui hoảng hồn vì lấy đâu ra chừng đó tiền. Tui nói với chồng, ông nói cầu thủ phải có giày, giày là chân, thôi con cần thì phải lo cho nó. Tui đi vay mượn tiền lãi, được 5 triệu gửi cho con mua giày và 1 triệu để chi tiêu. Không có tiền trả nợ, tui bán con trâu được 8 triệu, trả 5 triệu, mua lại con nghé 3 triệu để nuôi làm vốn", bà Hà kể.

Tấm gương vượt khó

Từ một cậu bé nghèo khó, Phạm Xuân Mạnh đã trở thành cầu thủ đội 1 của SLNA và được HLV Park Hang-seo gọi lên đội tuyển U.23 Việt Nam tham gia vòng chung kết U.23 châu Á năm 2018. Tại giải đấu này, Xuân Mạnh đá chính từ trận tứ kết tới chung kết, góp công lớn giúp U.23 Việt Nam giành vị trí á quân với trận chung kết đáng nhớ trước U.23 Uzbekistan trên sân bóng phủ đầy tuyết ở Thường Châu, Trung Quốc.

Sau giải đấu, Phạm Xuân Mạnh trở thành cầu thủ sáng giá, được nhiều câu lạc bộ bóng đá trong nước săn đón. Trong đội hình tuyển Việt Nam sau 8 trận đấu ở ASEAN Cup 2024, Phạm Xuân Mạnh là một trong những trụ cột thi đấu nhiều nhất với 531 phút, 6 trận đá chính và đá ở nhiều vị trí trung vệ, hậu vệ.

Tại ASEAN Cup 2024, Xuân Mạnh thi đấu nhiều vị trí: trung vệ lệch phải, hậu vệ phải và hậu vệ trái

ẢNH: VFF

"Khi ra sân cỏ, lợi thế của mình là được HLV tin tưởng. Mình có thể đảm nhận được một số vị trí trên sân nên được HLV lựa chọn. Bản thân Mạnh thấy để cầu thủ trẻ thành công trong bóng đá, điều cần nhất là chăm chỉ tập luyện, lúc nào cũng nghĩ đến bóng đá", Xuân Mạnh nói.

Chị Nguyễn Phương Thúy, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, nhấn mạnh tấm gương vượt khó, khổ luyện của tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ xứ Nghệ.