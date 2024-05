Tuyển thủ Việt Nam ghi cú đúp chớp nhoáng, Than KSVN 'phả hơi nóng' cho tốp đầu

Sau khoảng thời gian khó khăn đầu mùa, CLB Than KSVN đang dần lấy lại phong độ với liên tiếp các kết quả tích cực. Ở vòng đấu thứ 5, chính lối đá tự tin của thầy trò HLV Đoàn Minh Hải đã khiến đội đầu bảng CLB TP.HCM I gặp nhiều khó khăn, đứt mạch toàn thắng kể từ đầu giải. Dù đánh mất vị trí thứ 3 vào tay CLB Thái Nguyên T&T nhưng một chiến thắng trước CLB Sơn La sẽ giúp CLB Than KSVN đòi lại vị trí từ tay của đối thủ. Hơn thế, họ sẽ “phả hơi nóng” cho cuộc đua vô địch khi khoảng cách giữa CLB Than KSVN và hai đội bóng xếp đầu là CLB TP.HCM I, CLB Hà Nội I chỉ là 5 điểm.



CLB Than KSVN (áo xanh) quyết tâm giành 3 điểm trước CLB Sơn La VFF

Quyết tâm giành trọn 3 điểm được CLB Than KSVN thể hiện khi họ tung ra đội hình rất mạnh. Trong đó, hai tuyển thủ đội tuyển nữ Việt Nam là Nguyễn Thị Vạn và tiền đạo Thúy Hằng nhận nhiều sự chú ý.

Được đánh giá vượt trội nên không khó hiểu khi CLB Than KSVN đẩy cao đội hình tấn công. Thúy Hằng như thường lệ vẫn tích cực di chuyển và mang đến sự nguy hiểm cho hàng thủ CLB Sơn La. Dù vậy, CLB Sơn La cũng cho thấy sự tiến bộ khi liên tục theo sát các cầu thủ của CLB Than KSVN, không cho đối phương có những tình huống đập nhả ngắn sở trường. Sự kiên cường của CLB Sơn La giúp họ cầm chân Than KSVN 0-0 sau hiệp 1.

Mọi thứ thay đổi ở hiệp 2 khi HLV Đoàn Minh Hải bắt đầu thực hiện nhiều sự điều chỉnh. CLB Than KSVN đẩy cao tốc độ và chơi bóng một cách trực diện hơn. Những tình huống phối hợp cũng diễn ra ở tốc độ cao, khác hẳn so với hiệp 1.

Sự khác biệt cũng nhanh chóng đến ở đầu hiệp 2 khi Thúy Hằng rực sáng với cú đúp bàn thắng. Phút 49, tiền đạo mang áo số 19 của CLB Than KSVN di chuyển thông minh, đoán đường chuyền của Trúc Hương rồi tinh tế đánh bại thủ thành Minh Ánh. Chỉ 2 phút sau, Thúy Hằng tiếp tục thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ Sơn La, dứt điểm chính xác bằng chân trái, nhân đôi cách biệt cho CLB Than KSVN.

Thúy Hằng có liên tiếp 2 bàn cho CLB Than KSVN VFF

Nhận liên tiếp 2 bàn thua, tinh thần CLB Sơn La bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đội bóng của HLV Lường Văn Chuyên không còn áp sát nhiều như những phút trước đó và cũng dễ dàng bị vượt mặt ở những tình huống "đấu tay đôi". Tận dụng điều này, CLB Than KSVN tiếp tục tấn công và có thêm 2 bàn thắng của Phạm Thị Nhâm và Trúc Hương ở lần lượt các phút 65, 79.

Thắng trận dễ dàng 4-0, CLB Than KSVN khẳng định sự trở lại mạnh mẽ khi tạm chen chân vào tốp 3 với 14 điểm. Nguyễn Thị Vạn cùng các đồng đội cũng tạo áp lực lên hai đội xếp trên là TP.HCM I và CLB Hà Nội I khi khoảng cách giờ đây chỉ còn là 2 điểm.

CLB Than KSVN (áo xanh) đã chen chân vào tốp 3 VFF

Ở trận đấu cùng giờ, CLB TP.HCM II gặp CLB Hà Nội II. Dù đang nằm ở nhóm cuối nhưng màn chạm trán này được giới chuyên môn nhận định hấp dẫn vì có sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ của bóng đá nữ Việt Nam.

CLB TP.HCM II là đội nhập cuộc tốt hơn với tỷ lệ cầm bóng vượt trội. Tuy nhiên, sự nóng vội khiến cơ hội của CLB TP.HCM II trôi qua một cách đáng tiếc. Trái ngược với đối phương, CLB Hà Nội II chọn lối đá phòng ngự phản công đầy hiệu quả. Phút 34, Thu Hiền có pha đánh đầu đẹp mắt nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc của CLB TP.HCM II.

CLB TP.HCM II (áo vàng) và CLB Hà Nội II cùng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ VFF

Sau thời gian giải lao, CLB Hà Nội II tự tin tấn công để tìm bàn thắng. Chỉ mất 4 phút, Phương Linh đã mang về niềm vui cho đội bóng trẻ thủ đô với bàn thắng mở tỷ số. Đáng chú ý, đây cũng là pha lập công duy nhất trong màn so tài này.

Thắng tối thiểu CLB TP.HCM II, CLB Hà Nội II cắt chuỗi 5 trận thua liên tiếp kể từ đầu giải. Dẫu vậy, đội bóng của HLV Đào Thị Miện chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng do thua CLB TP.HCM II về chỉ số phụ.