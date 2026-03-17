Văn hóa

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho học sinh qua gameshow 'Kilowatt'

Lạc Xuân
17/03/2026 21:20 GMT+7

Gameshow Kilowatt chính thức trở lại mùa 3 với hình thức mới lạ hơn. Chương trình mang format 'giải - trí -tuệ', vừa giúp học sinh và tất cả các thành viên trong gia đình có những khoảnh khắc thư giãn, vừa chia sẻ những kiến thức bổ ích về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Gameshow Kilowatt mùa 3 trở lại, gia đình cùng vào "đội hình tiết kiệm điện"

Ảnh: BTC

Tham dự lễ ra mắt gamehow Kilowatt ngày 17.3 tại Đài phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) có ông Nguyễn Thanh Quang - Phó tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM; ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC)...

Theo ban tổ chức, gameshow Kilowatt mùa 3 với chủ đề Gia đình chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Nếu trước đây sân chơi chỉ dành cho các em học sinh, thì năm nay, gia đình chính thức trở thành một phần của "đội hình tiết kiệm điện". Sự đồng hành của phụ huynh không chỉ tăng tính gắn kết mà còn cùng chia sẻ những ý tưởng sáng tạo, câu chuyện rất riêng về thói quen sử dụng điện, từ đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến từng gia đình. 

"Xuyên suốt 2 mùa, chương trình đã giúp các em học sinh trưởng thành và ý thức, trách nhiệm hơn trong việc sử dụng điện. Bước sang mùa 3, chúng tôi đặt ra mục tiêu cao hơn, đó là đưa cả gia đình vào không gian trò chơi, biến tổ ấm thành phim trường riêng về tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi hy vọng chương trình không chỉ điểm hẹn giải trí cho khán giả mà còn là chiến dịch truyền thông hiệu quả cho cộng đồng", Phó tổng giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình TP.HCM Nguyễn Thanh Quang phát biểu.

Ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc, Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết trong 2 năm qua, EVNHCMC đã đồng hành với HTV tổ chức thành công chương trình truyền hình học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thông qua game show Kilowatt. "Chương trình được tổ chức mùa thứ 3, cho thấy sự thành công của hai mùa trước đó. Tôi tin tưởng rằng chương trình Kilowatt năm 2026 sẽ tiếp tục là sân chơi 'giải - trí - tuệ', góp phần tạo ra sân chơi giúp các em học sinh nói riêng, người dân nói chung có ý thức về việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm", ông Kiên chia sẻ.

Chương trình Kilowatt gồm 12 tập, mỗi tập 45 phút, sẽ phát sóng vào 14 giờ chủ nhật hằng tuần trên kênh HTV9 từ ngày 12.4, phát lại 9 giờ sáng thứ hai tuần tiếp theo trên kênh HTV7.


Cách ứng xử với khủng hoảng truyền thông

Ngày 17.3, tại Hà Nội, TS Nguyễn Quang Hòa và thạc sĩ Lê Duy Hưng Thịnh ra mắt sách 'Ứng xử với khủng hoảng truyền thông' và 'Tổ chức & quản trị sự kiện'.

