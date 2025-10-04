Tuyệt vời 'Đêm trăng cổ tích' tại Đầm Sen

Ngày hội trung thu có sự tham dự của ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM; ông Phạm Huy Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group; ông Trương Đức Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội trung thu năm 2025; cùng đại diện các sở, ngành TP.HCM, đại diện thành đoàn, các quận, huyện đoàn trên địa bàn TP.HCM.

Về phía Báo Thanh Niên, có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên.

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM trao học bổng và quà cho các em thiếu nhi ẢNH: NHẬT THỊNH

Một ngày vui ở Đầm Sen

Từ 8 giờ sáng, ông Trần Văn Hòe (61 tuổi, P.Thới An, Q.12 trước đây) cùng vợ đưa cháu ngoại là bé Nguyễn Trần An Di (5 tuổi) đến cổng Công viên văn hóa Đầm Sen để cháu vui Tết Trung thu. Năm nay An Di lên 5 tuổi, nên lần đầu được mời dự chương trình và đây cũng là lần đầu ông bà đưa cháu đi chơi ở một khu du lịch nổi tiếng tại TP.HCM. Ông Hòe cho biết, An Di khi lọt lòng đã mồ côi do mẹ nhiễm Covid-19 vào tháng 9.2021, từ đó ông bà chăm sóc An Di, cùng với sự bảo bọc của các cậu của bé cũng như chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên.

Sau buổi dạo chơi công viên, ông Trần Văn Hòe chia sẻ: "Tôi ở TP.HCM bao năm nhưng lần đầu vô Đầm Sen. Không ngờ, trong này rộng rãi, mát mẻ và nhiều trò chơi như vậy. Ngày hôm qua, bé An Di nghe được đi chơi rất hào hứng, nhưng vào đây lạ lẫm nên hơi rụt rè. Hy vọng sang năm bé được tham gia chương trình và dạn dĩ, chơi nhiều trò chơi hơn". Còn em Huỳnh Lê Thái Dương, 9 tuổi, P.Chánh Hưng (Q.8 trước đây), mồ côi mẹ từ lúc 4 tuổi, hiện đang ở với bà ngoại gần 70 tuổi. Đến dịp trung thu là bà cháu lại rộn ràng, mong chờ được đến Đầm Sen để gặp gỡ, vui chơi miễn phí cùng với các bạn trong chương trình. Đây là dịp hiếm hoi để bà cháu được cùng nhau đi chơi, nghỉ ngơi, bởi bình thường ngày nào bà cũng đi rửa chén ở quán ăn, bé Dương thì bận đi học. Bà ngoại Dương chia sẻ: "Tôi đi làm mỗi ngày chưa tới 200 ngàn đồng, chi tiêu dè sẻn, còn phải đóng tiền nhà trọ nên bà cháu không bao giờ dám đi đâu chơi. Năm nay là năm thứ tư tôi dẫn bé đi Đầm Sen miễn phí, lần nào cháu cũng thích và muốn được đi chơi tiếp".

Các em thiếu nhi đã có một ngày vui chơi thỏa thích, miễn phí tại Đầm Sen ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau một ngày tham gia các trò chơi, từ 15 giờ các em đã tập trung tại sảnh Hoàng Kim Sen của Nhà hàng Thủy Tạ để tham gia workshop, các hoạt động tương tác như tự tay làm kẹo bông gòn, giao lưu với chú Cuội thắt bong bóng, chụp hình kỷ niệm cùng với những Mascots vui nhộn là Chị Hằng - Chú Cuội, Thỏ Ngọc; cùng nhau xem chương trình biểu diễn nghệ thuật và phần lễ của chương trình.

Ấm áp tình thương dành cho các em

Ông Phạm Huy Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM trao quà và học bổng cho các em ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Trương Đức Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội trung thu năm 2025, phát biểu trong chương trình: "Nhận thấy việc quan tâm, chăm lo cho các em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 chính là những nghĩa cử cao đẹp, là tình yêu thương, là trách nhiệm xã hội, là động lực để các em thiếu nhi tiếp tục vượt qua những khó khăn phía trước, vì thế Saigontourist Group và Báo Thanh Niên đã phối hợp tổ chức chương trình "Ngày hội trung thu" thật đặc biệt cho các em đã được liên tục 4 năm. Chương trình hôm nay, cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Saigontourist Group (1.8.1975 - 1.8.2025) với thông điệp "Vươn mình cùng đất nước", kỷ niệm 40 năm ngày Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026).

Ông Trương Đức Hùng tâm sự: "Các em thiếu nhi thân mến, trong không khí rộn ràng, ấm áp và ngập tràn niềm vui trong những ngày cận kề của Tết Trung thu, Ban tổ chức chương trình mong muốn mang đến cho các em những khoảnh khắc thật ý nghĩa, trọn vẹn tiếng cười. Đây không chỉ là dịp để các em vui chơi, thưởng thức hương vị Tết Trung thu truyền thống, mà còn là cơ hội để các em nhận được sự quan tâm, động viên, khích lệ trong học tập và cuộc sống. Các em hãy luôn nhớ rằng mình không hề đơn độc, sẽ luôn có gia đình, thầy cô, bạn bè và cả cộng đồng luôn yêu thương, đồng hành với các em trên hành trình khôn lớn".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group sau khi trao quà và học bổng đến các em ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên bày tỏ: "Ngày hội trung thu lần 19 năm nay càng trở nên ý nghĩa hơn khi địa giới hành chính của TP.HCM đã mở rộng ra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương (trước đây), nên các trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 ở các địa bàn này cũng được mời tham gia. Do nhiều em không thể đến Đầm Sen để vui chơi, nhận quà, nên chương trình đã tổ chức vui trung thu sớm cho các em vào sáng 28.9 vừa qua tại P.An Phú, TP.HCM (TP.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trước đây) và P.Bình Cơ, TP.HCM (xã Bình Mỹ, H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây). 30 trẻ mồ côi do Covid-19 đã hòa chung niềm vui trong các hoạt động vui chơi trung thu do các cô chú trong ban tổ chức và phường đoàn thực hiện, cũng như trao tặng học bổng và quà, để các em có một mùa trung thu thật ấm áp, đong đầy yêu thương. Xin chân thành cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM và toàn thể quý vị đại biểu, khách quý đã quan tâm, dành thời gian tham dự chương trình "Ngày hội trung thu lần thứ 19 - năm 2025" hôm nay. Cảm ơn lãnh đạo Saigontourist Group và các đơn vị tài trợ đã mang đến niềm vui trung thu cho các cháu thiếu nhi, đặc biệt là trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời và cảm ơn các đồng nghiệp báo, đài đã đưa tin, lan tỏa chương trình hôm nay đến với cộng đồng".

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên cùng ông Trương Đức Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội trung thu năm 2025 trao quà, học bổng đến các em ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau phần giao lưu vui chơi, các vị lãnh đạo tham dự chương trình đã trao tận tay những phần quà, gửi gắm cảm xúc, tình thương và chúc các em có một mùa trung thu đầy yêu thương, ấm áp.

Chương trình "Ngày hội trung thu lần 19- năm 2025" chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tài trợ của các đơn vị: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phuthotourist); Công ty Liên doanh Đại Dương; Khách sạn Đồng Khánh; Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC); Công ty Liên doanh hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle; Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV); Ngân hàng VietinBank; Công ty TNHH Sai Gon Morin Huế; Khách sạn Bến Thành (Rex); Khách sạn Cửu Long (Majestic); Khách sạn Hoàn Cầu (Continental); Khách sạn Đồng Khởi (Grand) ; Công ty CP Quê hương Liberty; Khách sạn Thiên Hồng; Công ty Liên doanh Khách sạn Saigon Inn; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist; Làng Du lịch Bình Quới; Khách sạn Oscar Sài Gòn; Khách sạn Kim Đô; Khách sạn Đệ Nhất; Công ty CP Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn; Công ty CP Bông Sen; Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist; Công ty CP Khách sạn Sài Gòn.



