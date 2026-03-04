Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TV360 độc quyền phát sóng giải đua xe Công thức 1 tại Việt Nam

Thu Hằng
Thu Hằng
04/03/2026 15:37 GMT+7

Lần đầu tiên, người hâm mộ tốc độ tại Việt Nam có thể theo dõi trọn vẹn mọi phiên chạy của giải đua xe Công thức 1 trên một nền tảng số duy nhất - TV360.

Ngày 4.3, TV360 (Viettel Telecom) chính thức công bố sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng giải đua xe Công thức 1 trong 3 năm liên tiếp.

TV360 độc quyền phát sóng giải đua xe Công thức 1 tại Việt Nam- Ảnh 1.

Từ mùa giải 2026, TV360 sẽ phát sóng đầy đủ toàn bộ hệ thống nội dung của F1

ẢNH: T.THỦY

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư dài hạn vào nội dung thể thao bản quyền của nền tảng số này, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thể thao quốc tế chất lượng cao, phục vụ khán giả Việt Nam.

Theo đó, từ mùa giải 2026, TV360 sẽ phát sóng đầy đủ toàn bộ hệ thống nội dung của F1, bao gồm các phiên chạy thử (Practice), phân hạng (Qualifying), Sprint và toàn bộ các chặng đua chính thức (Grand Prix). Việc phát sóng trọn vẹn mọi nội dung giúp người xem không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến quan trọng nào của mùa giải.

Khán giả có thể theo dõi linh hoạt trên điện thoại, Smart TV, máy tính bảng và trình duyệt web. Chỉ cần có kết nối internet tại Việt Nam, người dùng có thể thưởng thức các chặng đua mọi lúc, mọi nơi, phù hợp xu hướng xem thể thao đa màn hình, cá nhân hóa trải nghiệm.

Được tổ chức bởi Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), F1 là giải đua xe danh giá bậc nhất hành tinh, ra đời từ năm 1950 và hiện có khoảng 20 - 24 chặng đua mỗi mùa, diễn ra trên nhiều châu lục. Với hơn 1,5 tỉ lượt theo dõi toàn cầu mỗi mùa, đây là một trong những sự kiện thể thao có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Giải đấu quy tụ những tay đua xuất sắc qua nhiều thế hệ, từ các nhà vô địch giàu kinh nghiệm như Lewis Hamilton, Fernando Alonso đến những ngôi sao đương đại như Max Verstappen, hay các gương mặt trẻ nổi bật gồm Lando Norris và Oscar Piastri.

Đáng chú ý, mùa giải 2026 được xem là cột mốc chuyển mình quan trọng khi bộ quy chuẩn kỹ thuật mới chính thức áp dụng, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng sử dụng năng lượng bền vững, phù hợp xu hướng "xanh hóa" của ngành công nghiệp ô tô.

Việc đưa F1 lên nền tảng số tiếp tục mở rộng danh mục nội dung thể thao quốc tế của TV360, bên cạnh nhiều giải đấu hấp dẫn khác. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi các sự kiện toàn cầu ngày càng gia tăng của khán giả Việt Nam.

