TX.Bình Long tăng gấp 5 lần diện tích sau khi được mở rộng

Ngày 5.9, tin từ HĐND tỉnh Bình Phước cho biết vừa thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2003 - 2025 của tỉnh Bình Phước. Trong đó, điều chỉnh một phần diện tích của H.Hớn Quản vào TX.Bình Long và TX.Chơn Thành.



Theo UBND tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2023 - 2025, địa phương có 1 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp là TX.Bình Long có diện tích tự nhiên hơn 126,41 km², dân số 69.548 người.



Trung tâm hành chính H.Hớn Quản ẢNH: H.G

Phương án sắp xếp là điều chỉnh một phần H.Hớn Quản gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của TT.Tân Khai và 9 xã: An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Thanh Bình, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An vào TX.Bình Long để mở rộng địa giới hành chính TX.Bình Long.

Điều chỉnh một phần H.Hớn Quản gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Đồng Nơ, Tân Hiệp và Tân Quan vào TX.Chơn Thành để mở rộng địa giới hành chính TX.Chơn Thành.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, TX.Bình Long sẽ có 642,69 km² diện tích tự nhiên (tăng 516,28 km²) với quy mô dân số 162.417 người (tăng 92.869 người) với có 16 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 7 phường (Phú Đức, Hưng Chiến, An Lộc, Phú Thịnh, Thanh Phú, Thanh Bình, Tân Khai) và 9 xã (Thanh Lương, An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An).

Một góc TX.Bình Long từ trên cao ẢNH: H.G

Đối với TX.Bình Long, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để thành lập phường, xã thuộc TX.Bình Long sau khi mở rộng. Cụ thể, điều chỉnh KP.Đông Phát của P.Hưng Chiến để sáp nhập vào P.Phú Đức; điều chỉnh một phần ấp Phú Long (xã Thanh Phú) để sáp nhập vào P.An Lộc; điều chỉnh ấp Phú Lạc (xã Thanh Phú) để sáp nhập vào P.Phú Thịnh; thành lập P.Thanh Phú trên cơ sở diện tích tự nhiên của xã Thanh Phú; thành lập P.Tân Khai trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của TT.Tân Khai; thành lập P.Thanh Bình trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của xã Thanh Bình.

TX.Chơn Thành được mở rộng diện tích, dân số HOÀNG GIÁP

TX.Chơn Thành có 538,21 km² diện tích tự nhiên (tăng 147,89 km²) và dân số 125.183 người (tăng khoảng 4.100 người). Trong đó có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 5 phường (Minh Hưng, Minh Long, Thành Tâm, Hưng Long, Minh Thành) và 6 xã (Nha Bích, Minh Thắng, Minh Lập, Tân Quang, Tân Hiệp, Đồng Nơ).

Việc mở rộng TX.Chơn Thành và TX.Bình Long không chỉ mở rộng không gian phát triển, dân số mà còn giải quyết các bất cập về địa giới đơn vị hành chính các cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và trong quản lý hành chính lãnh thổ của chính quyền địa phương các cấp.

Sau mở rộng, TX.Bình Long tăng gấp 5 lần diện tích và hơn 2,3 lần dân số H.G

Sau khi thực hiện phương án sáp nhập toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã thuộc H.Hớn Quản để mở rộng TX.Chơn Thành và TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước sẽ còn 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Đồng Xoài), 3 thị xã (Bình Long, Phước Long, Chơn Thành) và 6 huyện (giảm 1 huyện); 110 đơn vị hành chính cấp xã gồm 23 phường, 4 thị trấn, 83 xã (giảm 1 xã).