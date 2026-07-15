Tỷ giá ổn định bất chấp nhập siêu

Ngân hàng hạ giá bán ra

Trong những ngày vừa qua, mặc dù tỷ giá trung tâm giữa VND và USD do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố vẫn liên tục tăng nhưng nhiều NH thương mại lại điều chỉnh giảm giá bán ra hoặc giữ nguyên. Điều này đưa giá bán USD tại các NH thương mại không còn ở mức kịch trần như suốt nhiều tháng trước đó.

Chẳng hạn, trong 2 phiên đầu tuần 13 - 14.7, tỷ giá trung tâm được NHNN công bố lên 25.225 đồng, tăng 11 đồng so với cuối tuần qua. Nhưng ngược lại, NH TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) sau 2 phiên giảm 20 đồng so với cuối tuần, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 26.070 đồng và bán ra còn 26.450 đồng; NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) giảm 20 đồng khi mua chuyển khoản còn 26.070 đồng và bán ra 26.450 đồng; NH Á Châu (ACB) tăng 10 đồng chiều mua chuyển khoản, lên 26.080 đồng và cũng giảm 30 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.440 đồng…

Các ngân hàng hạ giá bán USD trong những ngày vừa qua Ảnh: Ngọc Thắng

Nếu so với cuối năm 2025, tỷ giá trung tâm tăng 0,4% trong khi giá USD bán ra tại nhiều NH chỉ tăng khoảng 0,27%. Đây được xem là mức tăng khá thấp trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới vẫn chịu nhiều tác động. Hơn nữa, 6 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại hàng hóa cả nước nhập siêu 16,65 tỉ USD, trái ngược với việc xuất siêu đạt 7,95 tỉ USD của cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, VN cũng nhập siêu dịch vụ là 5,54 tỉ USD từ đầu năm đến nay. Chính vì vậy, việc tỷ giá USD/VND nhích nhẹ được đánh giá là thành công của VN.

Trên thị trường thế giới, USD vẫn đi lên. Hôm qua, chỉ số USD-Index đứng ở mức 101,09 điểm, tăng 2,87 điểm so với cuối năm 2025. Trong báo cáo chiến lược nửa cuối năm 2026 vừa phát hành trong tuần qua, Công ty chứng khoán Bảo Minh nhận định trong nửa đầu năm nay, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá như xung đột tại Trung Đông leo thang và tình hình gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu Brent có thời điểm chạm mốc 120 USD/thùng. Giá dầu neo cao không chỉ thúc đẩy lạm phát toàn cầu mà còn làm tăng nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu nhiên liệu trong nước. Đồng thời, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường lãi suất cao trong thời gian dài (neo ở mức 3,5 - 3,75%) và trì hoãn việc cắt giảm lãi suất do lạm phát Mỹ dai dẳng. Điều này duy trì sức mạnh tương đối cho USD và gây áp lực rút vốn tại các thị trường mới nổi. Song song, VN nhập siêu tăng mạnh chủ yếu do nhập khẩu máy tính, linh kiện điện tử và xăng dầu để phục vụ sản xuất.

Trước những biến động của tỷ giá, NHNN đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường ngoại hối. Chẳng hạn, đầu tháng 6, NHNN thực hiện nghiệp vụ FX Swap với quy mô 1 tỉ USD, kỳ hạn 14 ngày. Động thái này giúp bổ sung thanh khoản VND và góp phần giảm áp lực lên tỷ giá. Cùng với đó, NHNN tiếp tục duy trì lãi suất trên thị trường mở (OMO) ở mức 4,5%/năm nhằm bảo đảm chênh lệch lãi suất VND và USD ở mức dương, qua đó hạn chế hoạt động đầu cơ ngoại tệ. Đồng thời, cơ quan điều hành cũng yêu cầu các NH thương mại duy trì mặt bằng lãi suất huy động ở mức thực dương nhằm giữ dòng tiền bằng VND, hạn chế xu hướng chuyển sang nắm giữ USD hoặc vàng.

Việc NHNN thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt đã giúp ổn định thị trường ngoại hối trong bối cảnh USD vẫn duy trì sức mạnh trên thị trường quốc tế.

Dự báo ổn định đến hết năm

PGS-TS Ngô Minh Vũ (ĐH Kinh tế TP.HCM) nhận xét việc các NH thương mại gần đây không bán USD với giá kịch trần như trước cho thấy tỷ giá hối đoái có phần đỡ căng thẳng. Việc tỷ giá trong 6 tháng đầu năm nay chỉ tăng nhẹ được xem là thành công, mang tính ổn định trong bối cảnh nhập siêu liên tục tăng. Một trong những yếu tố thuận lợi là lượng dự trữ ngoại hối của VN vẫn được giữ ở mức khá với khoảng trên 87 tỉ USD - ổn định trong vòng 3 năm qua. Đây là bước đệm giúp NHNN sử dụng nhiều công cụ để làm giảm bớt sức ép lên tỷ giá hối đoái trong nước.

Giá USD sẽ giảm Trong báo cáo về dự báo tăng trưởng kinh tế VN quý 3/2026, Ngân hàng UOB của Singapore chỉ ra tỷ giá hối đoái đã ổn định hơn. Dù vậy, trong ngắn hạn (quý 3/2026), VND nhiều khả năng vẫn chịu áp lực nhất định, tương đồng với các đồng tiền trong khu vực, do bất ổn địa chính trị trên thế giới còn kéo dài. Về trung hạn, UOB duy trì quan điểm tương đối tích cực đối với VND nhờ nền tảng tăng trưởng kinh tế vững chắc, dòng vốn FDI duy trì khả quan và chính sách tiền tệ ổn định, với lãi suất điều hành dự kiến được giữ ở mức 4,5% đến hết năm 2026. Ngoài ra, UOB cho rằng khả năng VN được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9 có thể tạo thêm động lực cho dòng vốn đầu tư gián tiếp trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, UOB tiếp tục dự báo USD/VND sẽ giảm giá theo lộ trình từ từ và có kiểm soát. Tỷ giá USD/VND được dự báo ở mức 26.500 trong quý 3/2026, xuống 26.400 trong quý 4/2026 và còn 26.300 trong quý 1/2027.

Dù vậy, ông cho rằng sức ép lên tỷ giá USD/VND vẫn theo chiều hướng tăng. Đầu tiên là khả năng tăng lãi suất của Fed khá lớn trong thời gian tới vì lạm phát của nước này vẫn đang ở mức cao. Khi đó, USD tiếp tục mạnh lên cũng như thu hút dòng vốn toàn cầu chảy về Mỹ, gây áp lực lên các đồng tiền khác, trong đó có VND. Tại thị trường trong nước, khả năng đảo chiều trong cán cân thương mại hàng hóa cả nước chưa có dấu hiệu chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu nên nhu cầu USD vẫn lên cao, nhất là theo chu kỳ thì các tháng cuối năm biến động tỷ giá hối đoái cũng diễn ra mạnh hơn. Vấn đề lạm phát có nguy cơ gia tăng nên cũng là một sức ép khác để NHNN phải lưu ý. Dù vậy, ông Vũ nhấn mạnh: Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, tỷ giá hối đoái sẽ được NHNN điều hành linh hoạt, giữ ổn định đến hết năm.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Bảo Minh cảnh báo một số rủi ro đối với tỷ giá hối đoái mà VN vẫn cần theo dõi trong thời gian tới. Nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài khiến giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng, hoặc Fed tiếp tục trì hoãn việc hạ lãi suất sang năm 2027, USD/VND có thể tiếp tục chịu áp lực trong thời gian tới. Tuy nhiên, áp lực mất giá của đồng tiền VN sẽ được giảm bớt nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ. Trong đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện được kỳ vọng tiếp tục bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho nền kinh tế. Cùng với đó là dòng kiều hối ổn định và VN được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9, qua đó thu hút thêm dòng vốn nước ngoài. Ngoài ra, công ty này cũng kỳ vọng hoạt động xuất khẩu sẽ cải thiện trong những tháng cuối năm, góp phần giảm bớt áp lực lên tỷ giá.