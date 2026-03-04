Tỷ giá phập phồng tăng

Lực mua phòng thủ quay lại

Hôm qua (3.3), giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản lên 25.998 đồng, bán ra 26.298 đồng. Như vậy chỉ sau 2 ngày đầu tuần, giá USD tại Vietcombank đã tăng gần 70 đồng. Dù vậy, so với đầu năm, giá USD tại các ngân hàng vẫn giảm hơn 100 đồng/USD. Ngược chiều đồng USD, giá euro tại Vietcombank giảm 66 đồng sau 2 ngày khi mua chuyển khoản xuống 30.164 đồng, bán ra 31.437 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,5 đồng, đưa giá mua xuống 162,34 đồng và bán ra còn 170,93 đồng…

Trên thị trường thế giới, giá USD cũng nhảy vọt khi chỉ số USD-Index vượt lên trên ngưỡng 99 điểm, tăng gần 1,5% so với cuối tuần qua. Theo một số nhà phân tích, trong một cuộc khủng hoảng địa chính trị quốc tế, sức hấp dẫn của USD vẫn được bảo toàn. Cú sốc giá dầu hiện nay đã thúc đẩy nhà đầu tư rời bỏ các vị thế rủi ro để quay lại nắm giữ USD. Bên cạnh đó, vị thế là quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng giúp kinh tế Mỹ chống chọi tốt hơn trước các cú sốc giá dầu so với những nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu.

Giá USD liên tục tăng sau khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, nhận định giá USD tăng khi lực mua phòng thủ quay trở lại, trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi sát các thông tin xung đột quân sự tại Trung Đông. Những biến động về giá dầu có thể tác động đến chính sách tiền tệ và rủi ro lạm phát. Chỉ số USD-Index tăng cao phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất định về triển vọng kinh tế toàn cầu. Đà tăng của đồng bạc xanh hiện chủ yếu mang tính ngắn hạn, xuất phát từ nhu cầu trú ẩn khi khẩu vị rủi ro suy giảm.

Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của USD vẫn được đánh giá là nghiêng về giảm, trừ khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu cứng rắn hơn về lạm phát hoặc tỏ ra do dự trong kế hoạch cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Một chỉ báo quan trọng về rủi ro lạm phát lan truyền tại Mỹ là giá xăng tại nước này. Đây là thước đo then chốt được các nhà đầu tư, và cả Nhà Trắng theo dõi rất sát sao. Chỉ báo này sẽ đặc biệt nhạy cảm trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, đặc biệt nếu giá xăng tăng vượt mức 4 USD/gallon và tiến trở lại vùng 5 USD/gallon. Trong khi đó, xung đột tại khu vực Trung Đông hiện nay đang khiến giá dầu trên thế giới tăng mạnh. Dự báo ngắn hạn, USD có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng tiền phòng thủ. Tuy nhiên, xu hướng trung và dài hạn vẫn phụ thuộc chủ yếu vào quỹ đạo lạm phát và thông điệp chính sách từ Fed trong những tháng tới.

Theo chuyên gia tài chính Dương Anh Vũ, USD đang hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran lan rộng sang các nước láng giềng. Trong phiên giao dịch ngày 3.3, yen Nhật và euro suy yếu khi xung đột Trung Đông leo thang, làm dấy lên lo ngại về các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng và cách các ngân hàng trung ương sẽ ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản đã nói về khả năng can thiệp thị trường tiền tệ để bảo vệ đồng yen nhưng một cuộc xung đột kéo dài có thể khiến lạm phát tăng vọt. Xu hướng của đồng yen cũng là xu hướng của đồng euro và một số ngoại tệ khác như bảng Anh và franc Thụy Sĩ.

Áp lực lên tỷ giá USD/VND gia tăng

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta VN, chiến sự tại Trung Đông sẽ tạo áp lực lên kinh tế nói chung và tỷ giá hối đoái tại VN nói riêng. Bởi chiến sự tác động ngay tức thì đến giá dầu và cũng kéo theo nhiều hàng hóa khác đi lên. Nếu lạm phát có xu hướng tăng thì khả năng cao là Fed sẽ phải điều chỉnh lại chính sách tiền tệ trong thời gian tới với khả năng là kéo dài thời gian giảm lãi suất. Hay nói cách khác, lãi suất của Mỹ có thể tiếp tục neo ở mặt bằng cao nếu chiến sự tại khu vực Trung Đông kéo dài. Thậm chí cũng không loại trừ khả năng lạm phát ở Mỹ quay trở lại khoảng 4% thì Fed cũng có thể tăng lãi suất trở lại. Khi lãi suất của Mỹ neo cao thì sẽ tạo ra áp lực lớn cho tỷ giá USD/VND ở VN. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, các nhà đầu tư có khuynh hướng nắm giữ tài sản phòng thủ an toàn như vàng và USD. Điều này cũng tạo thêm áp lực lên tỷ giá hối đoái trong nước. Giá USD thế giới và trong nước tăng 2 ngày vừa qua đã phản ánh tâm lý của nhà đầu tư khi chiến sự bùng phát và leo thang.

Từ những phân tích đó, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng áp lực lên tỷ giá hối đoái USD/VND của VN đang tăng trở lại nhưng mức độ tăng như thế nào sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình chiến sự tại Trung Đông. Nếu tình hình căng thẳng càng kéo dài thì áp lực này càng tăng. Tuy nhiên, trong lịch sử gần đây, các đợt căng thẳng tại Trung Đông thường kéo dài không quá 1 tháng. Vì vậy ông cũng kỳ vọng lần này chiến sự cũng sẽ sớm hạ nhiệt. Trong bối cảnh hiện nay, khi áp lực lên tỷ giá hối đoái cao thì VN muốn giữ ổn định phải tăng lãi suất trong ngân hàng. Trường hợp duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thì tỷ giá USD/VND sẽ đi lên.

Trong khi đó, chuyên gia Dương Anh Vũ lo ngại chiến sự tại Trung Đông có thể sẽ chưa sớm chấm dứt như lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, sức mạnh của đồng bạc xanh sẽ được củng cố trên thị trường thế giới. Cặp tỷ giá USD/VND cũng không nằm ngoài xu hướng này. Dự báo cặp tỷ giá USD/VND sẽ chạm mức 27.000 trong năm 2026. Xác suất tỷ giá tăng sẽ tập trung vào quãng thời gian nửa cuối năm 2026.