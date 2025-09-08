Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%

Liên Châu
Liên Châu
08/09/2025 17:41 GMT+7

Việt Nam đang kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%, nhưng bệnh vẫn tiềm ẩn trong các nhóm nguy cơ cao, gia tăng xu hướng nhiễm HIV ở người trẻ.

Kỳ thị khiến HIV vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng

Hơn 10 năm qua, với phòng chống HIV/AIDS, Việt Nam liên tục giảm cả 3 chỉ tiêu: số người mới nhiễm HIV, số ca chuyển sang AIDS (tải lượng virus trong máu thường cao làm tăng nguy cơ lây truyền virus cho người khác, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm); và số tử vong liên quan đến HIV/AIDS; đồng thời kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%.

Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%- Ảnh 1.

95% người nhiễm HIV/AIDS trên cả nước đã được bao phủ bảo hiểm y tế

ẢNH: LIÊN CHÂU

95% người nhiễm HIV/AIDS đã được bao phủ bảo hiểm y tế; gần 90% người điều trị thuốc ARV được chi trả từ quỹ bảo hiểm y tế và hơn 95% số người điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế (không còn lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục).

Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn, đặc biệt trong các nhóm đối tượng nguy cơ cao.

Thông tin trên được đại diện Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết tại lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc viết về phòng, chống HIV/AIDS, được Báo Sức khỏe và đời sống phát động ngày 8.9.

Theo Bộ Y tế, trong số những người nhiễm HIV mới phát hiện, tỷ lệ lây nhiễm qua đường tình dục tăng từ 47,5% trong năm 2010 lên 70,8% (năm 2024) và  trở thành đường lây chính. Số người nhiễm từ 15 - 29 tuổi tăng từ 32% (năm 2016) lên 39,4% (năm 2024). Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm tình dục đồng giới nam có xu hướng tăng nhanh, từ 7,4% (năm 2016) lên 12,5% (năm 2022).

Một trong những nguyên nhân khiến dịch vẫn diễn biến phức tạp, rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ phòng, chống dịch của người nhiễm HIV và các nhóm nguy cơ cao là do còn tồn tại sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và sự hiểu biết chưa đầy đủ về HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư.

Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025 nhằm phản ánh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên các lĩnh vực: dự phòng đến chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, truyền thông, góp phần xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm, người có nguy cơ cao nhiễm HIV; kêu gọi cộng đồng chung tay chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Dự thi là mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống trong và ngoài nước. Các tác giả gửi hồ sơ dự thi theo hình thức trực tuyến qua website chính thức: https://giaibaochi2025.skds.vn.

Thời gian nhận tác phẩm từ 8.9 đến hết ngày 20.11.2025. Lễ công bố và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS 1.12.2025.

Các giám sát cho thấy hình thái lây nhiễm HIV tại VN thay đổi rõ rệt. Trong số những người nhiễm HIV mới phát hiện, tỷ lệ người nhiễm HIV qua đường tình dục trở thành đường lây chính.

