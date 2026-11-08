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    U.17 Việt Nam gặp U.17 Fiji: Bài kiểm tra cuối cùng trước World Cup có ý nghĩa gì?

    U.17 Việt Nam gặp U.17 Fiji: Bài kiểm tra cuối cùng trước World Cup có ý nghĩa gì?

    Hoàng Thiên
    Hoàng Thiên
    Trận giao hữu với U.17 Fiji ngày 9.11 tại UAE không đơn thuần là màn tổng duyệt trước World Cup U.17 năm 2026. Đây còn là cơ hội cuối để HLV Cristiano Roland kiểm nghiệm chiến thuật, đánh giá lực lượng và tìm lời giải cho những thách thức đang chờ đội tuyển U.17 Việt Nam tại Qatar.

    Ngày 9.11, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Fiji tại Dubai (UAE), trước khi sang Qatar ngày 10.11 để tham dự World Cup U.17 năm 2026.

    Việc lựa chọn Fiji có chủ đích, bởi đội bóng này có những nét tương đồng với U.17 New Zealand, đối thủ cùng bảng G với Việt Nam bên cạnh U.17 Bỉ và U.17 Mali. Trận giao hữu giúp HLV Cristiano Roland kiểm tra khả năng phòng ngự, tranh chấp, xử lý bóng dưới áp lực và chuyển đổi trạng thái.

    U.17 Việt Nam gặp U.17 Fiji: Bài kiểm tra cuối cùng trước World Cup có ý nghĩa gì?

    Trước đó, U.17 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 19 đến 29.10, với 3 trận giao hữu trước U.17 FC Seoul, U.17 Cheonan City FC và U.17 Hàn Quốc.

    Sau chuyến tập huấn, đội cần tiếp tục cải thiện tốc độ xử lý bóng, khả năng phối hợp và duy trì cự ly đội hình. Đây là những yếu tố quan trọng khi đối đầu các đội bóng có ưu thế về thể hình, tốc độ và khả năng gây áp lực.

    Tại Dubai, U.17 Việt Nam tập luyện trong điều kiện nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C, tương đối giống Qatar. Đội duy trì các buổi tập lúc 16 giờ địa phương từ ngày 6 đến 8.11 để thích nghi với khí hậu.

    Trận gặp Fiji vì thế không chỉ giúp kiểm tra chiến thuật mà còn đánh giá thể lực và khả năng vận động của các cầu thủ. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi U.17 Việt Nam bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

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