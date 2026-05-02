Sau hành trình di chuyển dài, toàn đội duy trì tâm lý thoải mái, các cầu thủ nhanh chóng lấy lại năng lượng và sẵn sàng cho VCK U.17 châu Á 2026. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Brandi Regato Neto, các cầu thủ thực hiện các bài giãn cơ, thả lỏng nhằm giảm tải áp lực, đồng thời thích nghi với múi giờ và thời tiết khá nóng tại nước chủ nhà. Việc kết hợp vận động nhẹ và thư giãn dưới nước giúp đội nhanh chóng ổn định thể trạng.

U.17 Việt Nam tập nhẹ ở bể bơi khách sạn, làm quen với khí hậu Ả Rập Xê Út

Việc sang Ả Rập Xê Út sớm hơn 2 ngày so với lịch của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho thấy sự chuẩn bị chủ động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), giúp đội tuyển có thêm thời gian làm quen điều kiện thi đấu và sinh hoạt.

Các cầu thủ U.17 Việt Nam khởi động nhẹ cạnh bể bơi khách sạn

Theo kế hoạch, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ bắt đầu các hoạt động chính thức từ ngày 3.5. Trận ra quân, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chạm trán U.17 Yemen vào 0 giờ ngày 7.5. Đây là lần thứ 10 đội tuyển U.17 Việt Nam góp mặt tại VCK, với thành tích tốt nhất là hạng 4 năm 2000, và được kỳ vọng tạo dấu ấn tại giải năm nay, theo giới thiệu từ the-afc.com.