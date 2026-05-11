Ở lượt trận thứ 2 bảng C VCK U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin trước U.17 Hàn Quốc dù bị đánh giá thấp hơn. Đội bóng của HLV Cristiano Roland chơi chặt chẽ, tổ chức phòng ngự kín kẽ và khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Sau quãng thời gian thi đấu cân bằng, U.17 Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 32. Từ pha cướp bóng giữa sân, Quý Vương chọc khe thuận lợi để Sỹ Bách băng xuống dứt điểm chéo góc hiểm hóc, đánh bại thủ môn U.17 Hàn Quốc.

U.17 Việt Nam thua tiếc nuối U.17 Hàn Quốc sau màn trình diễn quả cảm

Có bàn dẫn trước, U.17 Việt Nam càng chơi tự tin hơn. Trong khi đó, U.17 Hàn Quốc dù kiểm soát bóng nhiều nhưng tỏ ra bế tắc trước hàng thủ thi đấu đầy quyết tâm của đội bóng áo đỏ.

Sang hiệp 2, U.17 Hàn Quốc gia tăng sức ép mạnh mẽ. Dù vậy, U.17 Việt Nam vẫn phòng ngự kiên cường với nhiều tình huống cứu thua ấn tượng của thủ môn Xuân Hòa.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về thể lực bắt đầu xuất hiện ở cuối trận. Phút 83, An Sun-hyun đá phạt đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho U.17 Hàn Quốc.

Chỉ ít phút sau, U.17 Việt Nam liên tiếp nhận thêm các bàn thua. Phút 86, đội bóng xứ kim chi nâng tỷ số lên 2-1 sau tình huống tận dụng sai sót của hàng thủ Việt Nam. Đến phút 88, An Joo-wan ghi bàn nâng cách biệt lên 3-1 từ một pha phản công nhanh.

Chưa dừng lại ở đó, phút 90+4, Kim Ji-woo dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm ấn định chiến thắng 4-1 cho U.17 Hàn Quốc.

Với trận thua này, U.17 Việt Nam tụt xuống ngôi nhì bảng C VCK U.17 châu Á 2026 sau trận thua 1-4 trước U.17 Hàn Quốc, song cánh cửa đến World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn rất sáng.