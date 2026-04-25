Thể thao Bóng đá Việt Nam

Người hùng Nguyễn Lực và thủ môn Xuân Hòa được AFF vinh danh đặc biệt, U.17 thắng lớn các mặt trận

Đồng Nguyên Khang
25/04/2026 05:25 GMT+7

U.17 Việt Nam ngoài chức vô địch U.17 Đông Nam Á 2026 sau khi thắng U.17 Malaysia ở chung kết ngày 24.4, còn nhận thêm 2 danh hiệu đáng giá khác do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trao tặng.

Chu Ngọc Nguyễn Lực đã ghi dấu ấn đậm nét khi được vinh danh với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U.17 Đông Nam Á 2026, một thành tích xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và phong độ thi đấu ấn tượng xuyên suốt mùa giải.

Ngay từ những trận đấu đầu tiên, Nguyễn Lực đã cho thấy vai trò quan trọng của mình trong đội hình. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng kiểm soát bóng tốt cùng tư duy chiến thuật sắc bén, anh liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. 

Siêu phẩm sút phạt của Nguyễn Lực

Chiến thắng ngọt ngào đáng nhớ cho cá nhân Nguyễn Lực của U.17 Việt Nam, khi anh đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 60, trận bán kết gặp "núi cao" U.17 Úc. Một tình huống đá phạt được dàn xếp bài bản, Minh Thủy treo bóng, một đồng đội bỏ bóng thông minh, giúp Nguyễn Lực dứt điểm cận thành.

Không chỉ đóng góp bằng bàn thắng quan trọng, Nguyễn Lực còn thể hiện tinh thần đồng đội cao. Điểm nổi bật ở Nguyễn Lực chính là sự ổn định. Trong suốt giải đấu, anh luôn duy trì phong độ cao, thi đấu bền bỉ và hiếm khi mắc sai lầm.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tinh thần thi đấu của Nguyễn Lực cũng là điều khiến anh được đánh giá cao.

Danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải U.17 Đông Nam Á thuộc về thủ môn Lý Xuân Hòa

Tin liên quan

Văn Dương cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết tri ân nhân vật đặc biệt, đó là…

Tác giả của cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của U.17 Việt Nam trước U.17 Malaysia ở chung kết U.17 Đông Nam Á 2026 vào tối 24.4, tiền đạo Văn Dương đã nói gì,

HLV Roland nói những điều tuyệt hay về nhà vô địch U.17 Việt Nam, hé lộ đích lớn hơn tại châu Á

Lịch thi đấu V-League rất hay hôm nay: Nam Định làm khách đầy thử thách, Thanh Hóa không còn đường lùi

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Lực U.17 Việt Nam U.17 ĐÔNG NAM Á U.17 Úc
