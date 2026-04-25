Người hùng Nguyễn Lực và thủ môn Xuân Hòa được AFF vinh danh đặc biệt, U.17 thắng lớn các mặt trận

Chu Ngọc Nguyễn Lực đã ghi dấu ấn đậm nét khi được vinh danh với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U.17 Đông Nam Á 2026, một thành tích xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và phong độ thi đấu ấn tượng xuyên suốt mùa giải.

Nguyễn Lực xuất sắc Ảnh: VFF

Ngay từ những trận đấu đầu tiên, Nguyễn Lực đã cho thấy vai trò quan trọng của mình trong đội hình. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng kiểm soát bóng tốt cùng tư duy chiến thuật sắc bén, anh liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Siêu phẩm sút phạt của Nguyễn Lực

Chiến thắng ngọt ngào đáng nhớ cho cá nhân Nguyễn Lực của U.17 Việt Nam, khi anh đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 60, trận bán kết gặp "núi cao" U.17 Úc. Một tình huống đá phạt được dàn xếp bài bản, Minh Thủy treo bóng, một đồng đội bỏ bóng thông minh, giúp Nguyễn Lực dứt điểm cận thành.



Không chỉ đóng góp bằng bàn thắng quan trọng, Nguyễn Lực còn thể hiện tinh thần đồng đội cao. Điểm nổi bật ở Nguyễn Lực chính là sự ổn định. Trong suốt giải đấu, anh luôn duy trì phong độ cao, thi đấu bền bỉ và hiếm khi mắc sai lầm.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tinh thần thi đấu của Nguyễn Lực cũng là điều khiến anh được đánh giá cao.

Danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải U.17 Đông Nam Á thuộc về thủ môn Lý Xuân Hòa

