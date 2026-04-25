Thể thao Bóng đá Việt Nam

Văn Dương cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết tri ân nhân vật đặc biệt, đó là…

Hồng Nam
25/04/2026 05:03 GMT+7

Tác giả của cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của U.17 Việt Nam trước U.17 Malaysia ở chung kết U.17 Đông Nam Á 2026 vào tối 24.4, tiền đạo Văn Dương đã nói gì,

U.17 Việt Nam cảm ơn thầy Roland, Văn Dương phát biểu khiêm tốn

Tham dự họp báo sau trận chung kết, tiền đạo Văn Dương – Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, chia sẻ niềm vui và tinh thần quyết tâm của toàn đội U.17 Việt Nam. “Dù thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng toàn đội luôn đoàn kết và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. 

Giải đấu là trải nghiệm rất quý giá giúp chúng em học hỏi nhiều điều từ các đối thủ trong khu vực. Chúng em xin cảm ơn thầy Roland và ban huấn luyện đã luôn tin tưởng, chỉ bảo tận tình”, Văn Dương cho biết.

Văn Dương cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết tri ân nhân vật đặc biệt, đó là…- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam ăn mừng chức vô địch

Ảnh: VFF

Văn Dương cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết tri ân nhân vật đặc biệt, đó là…- Ảnh 2.

Văn Dương cảm ơn thầy Roland tại họp báo

Ảnh: VFF

Tiền đạo này khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện để có sư chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu tiếp theo là vòng chung kết U.17 châu Á 2026, diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào đầu tháng 5 sắp tới.

Trước đó, trong trận tái đấu U.17 Malaysia, sau khi dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Quý Dương, sự vượt trội của U.17 Việt Nam được cụ thể hóa thêm ở những phút bù giờ hiệp một. Phút 45+4, từ pha đi bóng bên cánh trái, Nguyễn Lực kiến tạo để Văn Dương bứt tốc dứt điểm, bóng đập khung thành trước khi đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.


Cú sút chân trái đẳng cấp của Văn Dương nhân đôi cách biệt cho U.17 Việt Nam

Văn Dương hoàn tất cú đúp và ấn định tỷ số 3-0 cho U.17 Việt Nam

Văn Dương cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết tri ân nhân vật đặc biệt, đó là…- Ảnh 5.

Văn Dương ghi cú đúp

Bước sang hiệp hai, U.17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 55, từ pha tấn công nhanh, Trí Dũng thoát xuống căng ngang để Văn Dương dứt điểm tung lưới Malaysia. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng, giúp U.17 Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0.

Tin liên quan

HLV Roland nói những điều tuyệt hay về nhà vô địch U.17 Việt Nam, hé lộ đích lớn hơn tại châu Á

Sau khi cùng U.17 Việt Nam đăng quang thuyết phục tại giải vô địch U.17 Đông Nam Á 2026 vào tối 24.4, HLV trưởng Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về các học trò, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng chuyển trọng tâm sang vòng chung kết U.17 châu Á 2026.

Lịch thi đấu V-League rất hay hôm nay: Nam Định làm khách đầy thử thách, Thanh Hóa không còn đường lùi

Chùm ảnh U.17 Việt Nam ăn mừng 'tẹt ga' cùng cúp vô địch Đông Nam Á, VFF thưởng 1,1 tỉ đồng

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
