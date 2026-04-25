Văn Dương cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết tri ân nhân vật đặc biệt, đó là…

U.17 Việt Nam cảm ơn thầy Roland, Văn Dương phát biểu khiêm tốn

Tham dự họp báo sau trận chung kết, tiền đạo Văn Dương – Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, chia sẻ niềm vui và tinh thần quyết tâm của toàn đội U.17 Việt Nam. “Dù thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng toàn đội luôn đoàn kết và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Giải đấu là trải nghiệm rất quý giá giúp chúng em học hỏi nhiều điều từ các đối thủ trong khu vực. Chúng em xin cảm ơn thầy Roland và ban huấn luyện đã luôn tin tưởng, chỉ bảo tận tình”, Văn Dương cho biết.

U.17 Việt Nam ăn mừng chức vô địch Ảnh: VFF

Văn Dương cảm ơn thầy Roland tại họp báo Ảnh: VFF

Tiền đạo này khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện để có sư chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu tiếp theo là vòng chung kết U.17 châu Á 2026, diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào đầu tháng 5 sắp tới.



Trước đó, trong trận tái đấu U.17 Malaysia, sau khi dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Quý Dương, sự vượt trội của U.17 Việt Nam được cụ thể hóa thêm ở những phút bù giờ hiệp một. Phút 45+4, từ pha đi bóng bên cánh trái, Nguyễn Lực kiến tạo để Văn Dương bứt tốc dứt điểm, bóng đập khung thành trước khi đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.





Cú sút chân trái đẳng cấp của Văn Dương nhân đôi cách biệt cho U.17 Việt Nam

Văn Dương hoàn tất cú đúp và ấn định tỷ số 3-0 cho U.17 Việt Nam

Văn Dương ghi cú đúp

Bước sang hiệp hai, U.17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 55, từ pha tấn công nhanh, Trí Dũng thoát xuống căng ngang để Văn Dương dứt điểm tung lưới Malaysia. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng, giúp U.17 Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0.

