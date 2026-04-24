Chùm ảnh U.17 Việt Nam ăn mừng 'tẹt ga' cùng cúp vô địch Đông Nam Á, VFF thưởng 1,1 tỉ đồng

U.17 Việt Nam khép lại hành trình tại giải U.17 Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U.17 Malaysia trong trận chung kết tối 24.4. Không chỉ giành cúp, thầy trò HLV Cristiano Roland còn tạo nên dấu mốc lịch sử khi trở thành đội giàu thành tích nhất giải đấu.

Trong suốt trận chung kết, U.17 Việt Nam thể hiện sự vượt trội rõ rệt so với đối thủ. Đội kiểm soát thế trận, chơi chủ động và tận dụng tốt cơ hội để tạo lợi thế. Những bàn thắng của Đào Quý Vương và cú đúp của Nguyễn Văn Dương đã giúp đội bóng áo đỏ khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

VFF thưởng 1,1 tỉ đồng Sau trận đấu, thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng toàn đội đã thi đấu xuất sắc, giành chức vô địch U.17 Đông Nam Á. Ông cũng lưu ý đội tiếp tục giữ phong độ, tập trung thi đấu tốt VCK U.17 châu Á, diễn ra đầu tháng 5.2026.

Tổng thưởng động viên từ vòng bảng đến trận chung kết của VFF cho đội U.17 Việt Nam là 1,1 tỉ đồng.

Niềm vui chiến thắng của toàn đội U.17 Việt Nam

Khi trận đấu kết thúc, toàn đội nhanh chóng ùa ra sân ăn mừng. Các cầu thủ chạy về phía nhau, ôm chầm lấy ban huấn luyện và chia sẻ niềm vui cùng người hâm mộ.

HLV Roland ghi dấu ấn lớn với bóng đá trẻ Việt Nam

Ngoài cúp vô địch, U.17 Việt Nam còn giành 2 giải thưởng cá nhân đó là Thủ môn xuất sắc nhất (Lý Xuân Hòa) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải (Nguyễn Lực)

Niềm vui của U.17 Việt Nam càng thêm ý nghĩa khi chức vô địch này giúp đội lập kỷ lục 4 lần đăng quang, vượt qua Thái Lan và Úc.

Bên cạnh danh hiệu tập thể, đội còn ghi dấu ấn với các giải thưởng cá nhân. Chu Ngọc Nguyễn Lực được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải, trong khi Nguyễn Văn Dương trở thành vua phá lưới. Đây là những nhân tố nổi bật, hứa hẹn sẽ là nòng cốt của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Sau giải đấu, U.17 Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu lớn hơn tại VCK U.17 châu Á 2026. Chức vô địch Đông Nam Á không chỉ mang lại niềm vui, mà còn là bước đệm quan trọng để thế hệ cầu thủ này phát triển và chinh phục những thử thách mới.