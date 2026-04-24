Thể thao Bóng đá Việt Nam

Truyền thông khu vực ca ngợi U.17 Việt Nam vô địch 'hoàn hảo', dự đoán điều bất ngờ

Văn Trình
Văn Trình
24/04/2026 22:39 GMT+7

U.17 Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen từ truyền thông khu vực khi đánh bại U.17 Malaysia ở trận chung kết U.17 Đông Nam Á 2026 vào tối 24.4.

Trên Facebook, trang ASEAN Football với hơn 600.000 người theo dõi đăng tải dòng tiêu đề đầy ấn tượng: “U.17 Việt Nam đeo vương miện, là nhà vô địch U.17 Đông Nam Á 2026!”. Đồng thời, trang này nhấn mạnh đây đã là danh hiệu thứ 4 trong lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam – thành tích nhiều nhất giải.

ASEAN Football bày tỏ: “Không dừng lại ở đó, chiến thắng trước U.17 Malaysia còn giúp đội kéo dài chuỗi bất bại lên con số 20 trận kể từ năm 2025, một cột mốc cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc”.

U.17 Việt Nam có lần thứ 4 vô địch giải đấu

U.17 Việt Nam có hành trình hoàn hảo, rất đáng xem trong tương lai nếu...

Trên thực tế, màn trình diễn của U.17 Việt Nam trong trận chung kết diễn ra tại sân Gelora Delta (Indonesia) là minh chứng rõ nét cho sự vượt trội. Báo New Straits Times (Malaysia) thừa nhận đội nhà “không có cơ hội” trước U.17 Việt Nam quá sắc bén. Tờ báo này mô tả cách U.17 Việt Nam áp đảo ngay từ đầu, liên tục dồn ép khiến thủ môn U.17 Malaysia phải làm việc vất vả trước khi Quý Vương mở tỷ số từ rất sớm.

New Straits Times nhận xét: “Bàn thắng của Quý Vương ở phút 11 không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn mở ra thế trận một chiều. U.17 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép, để rồi Nguyễn Văn Dương nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, chân sút này hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục. U.17 Việt Nam đã chứng tỏ họ quá mạnh”.

Trong khi đó, CNN Indonesia đánh giá chiến thắng này là sự lặp lại kịch bản ở vòng bảng, khi trước đó U.17 Việt Nam từng đánh bại Malaysia 4-0. Theo tờ báo xứ vạn đảo, “Những chiến binh sao vàng trẻ tuổi” đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu, tấn công đa dạng và không cho đối thủ cơ hội phản kháng.

Góc nhìn từ Indonesia cũng đặc biệt ấn tượng với cách U.17 Việt Nam duy trì nhịp độ. Báo Bola nhận xét các học trò của HLV Roland “thống trị toàn bộ trận đấu”, từ khả năng kiểm soát bóng, triển khai biên cho tới tận dụng cơ hội. Trong khi đó, tờ Kompas nhấn mạnh sự lạnh lùng của các chân sút U.17 Việt Nam khi ghi 2 bàn trong hiệp 1 và kết liễu trận đấu ngay đầu hiệp 2.

Không chỉ trận chung kết, cả hành trình của U.17 Việt Nam tại giải đấu cũng được truyền thông khu vực ca ngợi. Trang Seasia Goal mô tả: "Đây là giải đấu hoàn hảo của U.17 Việt Nam khi có 5 trận toàn thắng, 4 trận giữ sạch lưới, ghi tới 19 bàn và chỉ thủng lưới đúng 1 lần. Những con số biết nói cho thấy sự vượt trội toàn diện của đội bóng trẻ Việt Nam so với phần còn lại”.

Truyền thông Đông Nam Á đánh giá rất cao màn thể hiện của U.17 Việt Nam

Cũng theo Seasia Goal, với phong độ hiện tại, U.17 Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng tạo tiếng vang ở đấu trường châu lục trong thời gian tới. Đây không còn là một tập thể tiềm năng, mà đã trở thành một thế lực thực sự ở cấp độ trẻ Đông Nam Á.

“Hành trình vô địch của U.17 Việt Nam rất thuyết phục. Họ cho thấy mình sở hữu lứa cầu thủ chất lượng thậm chí đánh bại cả đối thủ rất mạnh là Úc ở bán kết. Nó là sự khẳng định cho một thế hệ tài năng, một hệ thống đào tạo hiệu quả và một hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ cũng như cải thiện một số điều yếu nhỏ, U.17 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên những điều lớn lao hơn ở giải châu lục sắp diễn ra”, Seasia Goal kết luận.

