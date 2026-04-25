Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Roland nói những điều tuyệt hay về nhà vô địch U.17 Việt Nam, hé lộ đích lớn hơn tại châu Á

Nghi Thạo
25/04/2026 01:00 GMT+7

Sau khi cùng U.17 Việt Nam đăng quang thuyết phục tại giải vô địch U.17 Đông Nam Á 2026 vào tối 24.4, HLV trưởng Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về các học trò, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng chuyển trọng tâm sang vòng chung kết U.17 châu Á 2026.

U.17 Việt Nam đã tận hiến hết mình

Phát biểu tại họp báo sau trận chung kết thắng U.17 Malaysia, HLV Cristiano Roland gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện và đặc biệt là các cầu thủ U.17 Việt Nam.

HLV Roland và sao trẻ Văn Dương cầm cúp tại họp báo

Ảnh: VFF

 “Các em đã thi đấu rất tuyệt vời và nỗ lực hết mình. Tôi thực sự tự hào về những gì toàn đội đã thể hiện. Đây là thành quả xứng đáng cho sự chuẩn bị và tinh thần thi đấu của các cầu thủ”, HLV Cristiano Roland chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh cảm xúc “rất hạnh phúc và tự hào” sau chức vô địch.

Đánh giá về hành trình tại giải, chiến lược gia người Brazil cho biết dù thời gian chuẩn bị không dài, nhưng các cầu thủ đã tiếp thu rất tốt ý đồ chiến thuật. “Việc áp dụng một triết lý bóng đá mới trong thời gian ngắn không hề dễ dàng, nhưng chính sự tận hiến của các cầu thủ đã tạo nên sự khác biệt”, ông nói.

HLV Roland rất đỗi tự hào

HLV Cristiano Roland cũng đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tâm lý trong quá trình xây dựng đội bóng. Theo ông, việc giúp các cầu thủ trẻ tin tưởng vào khả năng của bản thân là yếu tố then chốt để thi đấu sòng phẳng ở đấu trường quốc tế. 

"Bóng đá Việt Nam có nhiều tài năng, nhưng đôi khi thiếu sự tự tin. Những gì thể hiện trên sân là kết quả của nền tảng mà chúng tôi đang xây dựng. Đây không chỉ là chiến thắng ở một giải đấu, mà là bước đi để tạo nên bản sắc cho đội tuyển”, HLV Cristiano Roland phân tích.

Thầy trò ông Roland làm nên điều kỳ diệu

U.17 Việt Nam kiểm soát không gian rất tốt

Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng bày tỏ ấn tượng với sự tiến bộ trong cách vận hành lối chơi của đội. “Điều khiến tôi hài lòng nhất không chỉ là kết quả hiển thị trên bảng điện tử, mà là cách các cầu thủ kiểm soát không gian và đưa ra những quyết định tốt hơn trên sân. Các giải đấu như thế này rất quan trọng để các em tích lũy kinh nghiệm, học hỏi từ sai lầm và trưởng thành hơn”, HLV Cristiano Roland cho biết.

Hướng tới chặng đường tiếp theo, HLV Cristiano Roland khẳng định mục tiêu trọng tâm của U17 Việt Nam là vòng chung kết U.17 châu Á 2026 – sân chơi có mức độ cạnh tranh cao hơn rất nhiều. “Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của tập thể này. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh, đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành và khẳng định “chiến thắng này là dành cho các cổ động viên của bóng đá Việt Nam”.

Chùm ảnh U.17 Việt Nam ăn mừng 'tẹt ga' cùng cúp vô địch Đông Nam Á, VFF thưởng 1,1 tỉ đồng

U.17 Việt Nam thắng đậm U.17 Malaysia ở chung kết, lên ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ 4 và ăn mừng đầy cảm xúc cùng chiếc cúp lịch sử.

