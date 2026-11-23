U.17 Việt Nam vẫn trong nhóm giành vé đi tiếp

Với vị trí thứ 8 sau lượt trận thứ hai của 4 bảng đấu đầu tiên diễn ra ngày 22.11, U.17 Việt Nam vẫn ở trong nhóm giành vé đi tiếp trong tốp 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

U.17 Việt Nam vững vàng và thêm niềm tin ngay trước lượt trận thứ hai gặp U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 tối nay (23.11), khi vẫn nằm trong tốp 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất Ảnh: VFF

Dẫn đầu nhóm này hiện có 3 đội để thua ở lượt thứ hai, lần lượt gồm U.17 Mozambique, Pháp và Qatar. Cả 3 đội này đều cùng có 3 điểm, nhưng Mozambique xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Xếp tiếp theo là U.17 Tanzania, CH Dominica, Senegal và Uganda đều có cùng 1 điểm. Trong đó, U.17 Uganda đã đấu trận thứ hai (hòa Ecuador với tỷ số 0-0 ngày 22.11). Và U.17 Việt Nam (chưa đấu trận thứ hai) vẫn xếp thứ 8 với 0 điểm và hiệu số -1.

U.17 Việt Nam đang xếp trên các đội còn lại có điểm số và hiệu số tương tự gồm Uzbekistan, Nhật Bản và Cameroon, nhờ có số bàn thắng ghi nhiều hơn (2 bàn). U.17 Trung Quốc là đội xếp cuối nhóm vì có hiệu số -5.

Ở lượt trận tiếp theo trong ngày 23.11 có U.17 Việt Nam đấu U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 tại bảng G. Cùng bảng này là trận U.17 Bỉ gặp U.17 Mali cùng giờ. Trong khi U.17 Nhật Bản gặp Serbia (bảng L); Tanzania gặp Brazil (bảng I); CH Dominica gặp Chile (bảng J); Senegal gặp Cuba (bảng F)…

Bảng xếp hạng các đội hạng ba U.17 World Cup 2026 tính đến sáng 23.11 Ảnh: Chụp màn hình

Kết quả các trận đấu này hứa hẹn sẽ làm xáo trộn tiếp vị trí nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Với U.17 Việt Nam, một trận thắng trước U.17 New Zealand sẽ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland vượt lên và nắm rất chắc suất đi tiếp vào vòng knock-out 32 đội. Bao gồm khả năng cạnh tranh ở vị trí nhất nhì bảng, và vị trí hạng ba trong tốp 8 đội có thành tích tốt nhất. Với 3 điểm trong tay, điều này sẽ càng bảo đảm.

Nếu U.17 Việt Nam hòa U.17 New Zealand

Với diễn biến hiện nay, các đội trong nhóm hạng ba các bảng hứa hẹn sẽ giành điểm trong lượt trận thứ hai của mình, bao gồm U.17 Uzbekistan có trận gặp Jamaica (bảng E), hay U.17 Cameroon gặp Mexico (bảng K) và U.17 Trung Quốc phải quyết đấu với U.17 Ma Rốc (bảng H).

Trong trường hợp, U.17 Việt Nam nếu để hòa U.17 New Zealand, họ vẫn giữ vị trí thứ ba trong bảng G (nhờ hơn hiệu số), vì trong bảng này hai đội còn lại là U.17 Bỉ và U.17 Mali hiện đều có 3 điểm.

Với 1 điểm, khả năng U.17 Việt Nam duy trì vị trí trong tốp 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sau lượt trận thứ hai vòng bảng sẽ rất khó. Tuy nhiên, đó cũng sẽ là điều kiện cần để thầy trò HLV Roland hướng đến trận cuối vòng bảng gặp U.17 Mali (20 giờ ngày 26.11), với mọi quyết tâm cao nhất giành điểm, tốt nhất là một trận thắng sẽ có vé đi tiếp.

Tính đến nay, U.17 Việt Nam vẫn đang nắm mọi cơ hội đi tiếp trong tay mình. Họ chỉ cần tránh một thất bại tiếp theo ở vòng bảng trước New Zealand, là mọi triển vọng tốt đẹp sẽ mở ra.

Theo các đánh giá, U.17 New Zealand không thực mạnh so với U.17 Bỉ, họ ra quân để thua đậm U.17 Mali với tỷ số 0-3. Vì vậy, các học trò của HLV Roland nếu tiếp tục giữ lối chơi rực lửa như ở trận gặp U.17 Bỉ, họ hoàn toàn có thể làm nên lịch sử, đó là giành được điểm số đầu tiên tại đấu trường World Cup, thậm chí là một chiến thắng, sau khi đã ghi đến 2 bàn đều là các siêu phẩm ngay trong trận ra quân.

Cổ vũ đội tuyển U.17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn



