U.23 Jordan sang khách sạn U.23 Việt Nam ăn mừng, HLV Kim cười bẽn lẽn

Sau khi trận đấu khép lại, các cầu thủ U.23 Jordan đã sang chung vui, ăn mừng cùng U.23 Việt Nam. Khoảnh khắc về tới khách sạn, toàn đội U.23 Việt Nam ngỡ ngàng khi thấy U.23 Jordan đã tập trung trước cửa khách sạn và ăn mừng. Đội bạn còn bắt tay cảm ơn HLV Kim Sang-sik và thủ môn Trung Kiên.

