U.23 Jordan sang khách sạn U.23 Việt Nam ăn mừng, HLV Kim cười bẽn lẽn
Video Thể thao

U.23 Jordan sang khách sạn U.23 Việt Nam ăn mừng, HLV Kim cười bẽn lẽn

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
13/01/2026 14:42 GMT+7

Sau khi trận đấu khép lại, các cầu thủ U.23 Jordan đã sang chung vui, ăn mừng cùng U.23 Việt Nam. Khoảnh khắc về tới khách sạn, toàn đội U.23 Việt Nam ngỡ ngàng khi thấy U.23 Jordan đã tập trung trước cửa khách sạn và ăn mừng. Đội bạn còn bắt tay cảm ơn HLV Kim Sang-sik và thủ môn Trung Kiên.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik hài lòng tuyệt đối, HLV U.23 Ả Rập Xê Út thừa nhận Việt Nam xứng đáng thắng

HLV Kim Sang-sik hài lòng tuyệt đối, HLV U.23 Ả Rập Xê Út thừa nhận Việt Nam xứng đáng thắng

Sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út, HLV Kim Sang-sik đánh giá rất cao tinh thần và màn trình diễn của các học trò, trong khi HLV Luigi di Biagio thừa nhận U.23 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu bảng A VCK U.23 châu Á 2026.

FIFA, AFC khen ngợi Đình Bắc - Trung Kiên: Bộ đôi công - thủ hoàn hảo của U.23 Việt Nam

Trung Kiên - Đình Bắc xuất sắc, U.23 Việt Nam đánh bại Ả Rập Xê Út giành vé vào tứ kết

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Jordan HLV Kim Sang-sik U.23 châu Á Tứ kết Ăn mừng
Bình luận (0)

