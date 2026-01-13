U.23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng A VCK U.23 châu Á 2026 gặp U.23 Ả Rập Xê Út với lợi thế lớn sau 2 trận toàn thắng. Chỉ cần một kết quả không thua, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chắc suất vào tứ kết, trong khi đội chủ nhà buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U.23 Ả Rập Xê Út chủ động đẩy cao đội hình, chơi pressing quyết liệt và kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên tới 62%. Abdulaziz, Salem và Musad liên tục tung ra các cú dứt điểm từ xa lẫn trong vòng cấm, buộc thủ môn Trần Trung Kiên phải hoạt động vất vả.

Trung Kiên - Đình Bắc xuất sắc, U.23 Việt Nam đánh bại Ả Rập Xê Út giành vé vào tứ kết

Những phút cuối hiệp 1, sức ép của đội chủ nhà ngày càng gia tăng với nhiều pha treo bóng và sút xa nguy hiểm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự U.23 Việt Nam vẫn đứng vững, trong đó Trung Kiên thi đấu nổi bật khi liên tiếp cản phá các cơ hội rõ rệt, giúp hai đội rời sân với tỷ số hòa.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tung Đình Bắc vào sân nhằm tăng cường tốc độ và khả năng phản công. U.23 Việt Nam chủ động chơi chắc chắn, nhường quyền kiểm soát bóng nhưng vẫn duy trì được sự kỷ luật trong phòng ngự. Trung Kiên tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy khi hóa giải các pha dứt điểm nguy hiểm của Abdulaziz và Musad.

Bước ngoặt trận đấu đến ở giữa hiệp 2. Từ một pha phản công nhanh, Đình Bắc thoát xuống đầy tốc độ rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đánh bại thủ môn U.23 Ả Rập Xê Út, mở tỷ số cho U.23 Việt Nam.

Khoảnh khắc Đình Bắc tung cú sút mở tỷ số cho U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Những phút cuối trận, đội chủ nhà dồn toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của U.23 Việt Nam, đặc biệt là phong độ ổn định của thủ môn Trung Kiên. U.23 Việt Nam bảo toàn tỷ số và khép lại trận đấu với chiến thắng quan trọng.

Với kết quả này, ngoài việc chính thức giành vé tứ kết, U.23 Việt Nam cũng lập kỷ lục mới khi lần đầu tiên toàn thắng vòng bảng ở VCK U.23 châu Á. Trong khi đó, U.23 Ả Rập Xê Út đã chính thức bị loại ở giải đấu trên sân nhà. Ở trận đấu còn lại, U.23 Jordan cũng giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U.23 Kyrgyzstan và giành tấm vé còn lại của bảng A vào tứ kết.