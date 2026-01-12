Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
U.23 Việt Nam cần dè chừng gì trong trận quyết đấu lấy vé tứ kết với Ả Rập Xê Út?
Video Thể thao

U.23 Việt Nam cần dè chừng gì trong trận quyết đấu lấy vé tứ kết với Ả Rập Xê Út?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
12/01/2026 15:41 GMT+7

U.23 Việt Nam nắm quyền tự quyết trước trận quyết đấu với U.23 Ả Rập Xê Út, nhưng áp lực buộc đối thủ phải thắng, cùng lối chơi giàu tốc độ và kỹ thuật của đội chủ nhà, là những yếu tố thầy trò HLV Kim Sang-sik không thể xem nhẹ.

U.23 Ả Rập Xê Út bước vào trận gặp U.23 Việt Nam ở lượt cuối bảng A Giải U.23 châu Á 2026 với tính chất được xem là “sống còn”. Trận đấu diễn ra tối 12.1 trên sân Prince Abdullah Al Faisal (Jeddah). Sau 2 lượt trận, đội bóng của HLV Luigi Di Biagio rơi vào tình thế buộc phải giành chiến thắng nếu còn muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Theo đánh giá của trang Al-Riyadh, cục diện bảng A đang khiến U.23 Ả Rập Xê Út gặp bất lợi lớn nhất. U.23 Việt Nam dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối, trong khi U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Jordan cùng có 3 điểm, còn U.23 Kyrgyzstan chưa có điểm. Trong bối cảnh đó, U.23 Ả Rập Xê Út không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại U.23 Việt Nam, đồng thời phải chờ đợi các chỉ số phụ nếu xảy ra trường hợp bằng điểm. Nhiệm vụ này được nhận định là không hề dễ dàng.

Áp lực dành cho đội chủ nhà ngày càng lớn sau thất bại 2-3 trước U.23 Jordan ở lượt trận thứ hai. Trận thua này khiến U.23 Ả Rập Xê Út hứng chịu nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ, không chỉ vì kết quả mà còn bởi những vấn đề bộc lộ rõ trong khâu phòng ngự và khả năng kiểm soát thế trận. Trước tình hình đó, HLV Di Biagio được cho là đã yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng ổn định tinh thần, coi trận gặp U.23 Việt Nam như thời điểm “tái khởi động” toàn đội.

U.23 Việt Nam cần dè chừng gì trong trận quyết đấu lấy vé tứ kết với Ả Rập Xê Út? - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam tập luyện trước trận gặp Ả Rập Xê Út

Ngay sau khi trở lại Jeddah, U.23 Ả Rập Xê Út lập tức bước vào guồng tập luyện. Trong 2 buổi tập gần nhất, ban huấn luyện chia đội hình thành 2 nhóm. Nhóm các cầu thủ đá chính ở những trận trước chủ yếu tập hồi phục nhằm tránh quá tải, trong khi nhóm còn lại thực hiện các bài tập thể lực với cường độ cao.

Theo bình luận của Al-Riyadh, U.23 Ả Rập Xê Út buộc phải đẩy cao đội hình tấn công để tìm bàn thắng sớm, nhưng đồng thời phải giữ được sự cân bằng, tránh rơi vào bẫy phản công của U.23 Việt Nam - điều có thể dẫn đến một thất bại nặng nề.

U.23 Việt Nam cần dè chừng gì trong trận quyết đấu lấy vé tứ kết với Ả Rập Xê Út? - Ảnh 2.

U.23 Ả Rập Xê Út (áo xanh) buộc phải thắng mới có hy vọng đi tiếp

ẢNH: AFC

Thực tế, U.23 Ả Rập Xê Út đã trải qua 2 lượt trận đầu đầy vất vả. Đội bóng này nhọc nhằn giành chiến thắng 1-0 trước U.23 Kyrgyzstan ngày 6.1, trước khi để thua U.23 Jordan 2-3 ngày 9.1. Tuy nhiên, những kết quả đó không đủ để đánh giá thấp đội chủ nhà của vòng chung kết Giải U.23 châu Á 2026.

U.23 Ả Rập Xê Út đại diện cho nền bóng đá có trình độ cao tại châu Á. Đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út từng 3 lần vô địch Asian Cup vào các năm 1984, 1988 và 1996. Ở cấp độ trẻ, đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út từng vô địch U.23 châu Á năm 2022, nằm trong nhóm những đội bóng giàu thành tích nhất của giải đấu.

