U.23 Việt Nam phải đá sân lạ trận sinh tử với Ả Rập Xê Út, AFC khuyên nên cẩn trọng với thẻ phạt
Video Thể thao

Quỳnh Phương
12/01/2026 13:28 GMT+7

U.23 Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận quyết định với U.23 Ả Rập Xê Út tại lượt trận cuối bảng A VCK U.23 châu Á 2026, trong bối cảnh cả 2 đội đều đặt mục tiêu giành vé vào tứ kết.

Chiều 11.1 theo giờ địa phương, đội tuyển U.23 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho trận đấu gặp U.23 Ả Rập Xê Út, thuộc lượt trận cuối bảng A VCK U.23 châu Á 2026.

Dưới sự điều hành của HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự trong ban huấn luyện, các cầu thủ U.23 Việt Nam tập trung hoàn thiện những mảng miếng chiến thuật quan trọng. Buổi tập ghi nhận sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, cầu thủ đã tham gia các bài tập đối kháng với cường độ cao sau khi hồi phục thể trạng.

Không khí trên sân tập cho thấy sự tập trung và quyết tâm lớn của toàn đội, khi trận đấu với U.23 Ả Rập Xê Út mang ý nghĩa quyết định tấm vé vào vòng tứ kết. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cũng trực tiếp có mặt để động viên tinh thần các cầu thủ.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chuyển sang thi đấu trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở lượt trận cuối vòng bảng. Đây là lần đầu tiên thầy trò HLV Kim Sang-sik ra sân tại địa điểm này, trong khi U.23 Ả Rập Xê Út đã có 2 trận đấu trước đó. Ban huấn luyện cho biết đã chủ động xây dựng các phương án nhằm giúp đội nhanh chóng thích nghi với điều kiện sân bãi và thời tiết.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út cũng thể hiện quyết tâm cao. HLV Luigi Biagio cho biết đội chủ nhà sẽ nỗ lực tối đa để tìm kiếm chiến thắng sau thất bại 2-3 trước U.23 Jordan ở lượt đấu trước, qua đó tiếp tục cạnh tranh suất vào vòng tứ kết.

Trên bảng xếp hạng, đội tuyển U.23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối, trong khi U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Jordan cùng có 3 điểm. Cả 3 đội đều còn cơ hội đi tiếp, khiến cục diện lượt trận cuối trở nên căng thẳng.

Trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng cho biết đội tuyển U.23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật cho trận đấu với U.23 Ả Rập Xê Út. Theo Phi Hoàng, đối thủ là đội chủ nhà rất mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ tấn công nhanh, khéo và có kỹ thuật, đặc biệt ở 2 biên, vì vậy ban huấn luyện yêu cầu toàn đội phải duy trì sự tập trung cao độ để hạn chế điểm mạnh của đối phương. Tiền vệ này khẳng định bản thân có thể trạng tốt, đồng thời nhấn mạnh toàn đội đang tập trung và quyết tâm cao cho trận đấu mang tính quyết định.

U.23 Việt Nam phải đá sân lạ trận sinh tử với Ả Rập Xê Út, AFC khuyên nên cẩn trọng với thẻ phạt - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trực tiếp tới sân tập động viên thầy trò HLV Kim Sang-sik

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) nhận định việc giữ được ngôi đầu bảng A không chỉ đảm bảo tấm vé vào tứ kết cho U.23 Việt Nam mà còn giúp họ tránh phải đối đầu với nhà đương kim vô địch U.23 Nhật Bản ngay ở vòng đấu loại trực tiếp. Chính yếu tố này có thể khiến HLV Kim Sang-sik phải thay đổi kế hoạch xoay tua đội hình, dù trước đó ông từng cân nhắc cho một số trụ cột nghỉ ngơi.

Nhiều khả năng U.23 Việt Nam sẽ phải ra sân với đội hình mạnh nhất, nhằm tránh những sai sót xảy ra. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới, U.23 Việt Nam sẽ lần đầu tiên trong lịch sử toàn thắng cả 3 trận vòng bảng tại một kỳ U.23 châu Á. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần lưu ý rằng họ đang có 5 cầu thủ đã nhận thẻ vàng, nhiều nhất giải, yếu tố buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng về nhân sự”, the-AFC bày tỏ.

