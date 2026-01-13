U.23 Việt Nam đã khép lại vòng bảng VCK U.23 châu Á theo cách không thể thuyết phục hơn khi đánh bại đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng A. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng đầu bảng với 3 trận toàn thắng, đồng thời chính thức giành quyền vào tứ kết.

Trong bài tường thuật sau trận, trang chủ AFC dành nhiều lời khen ngợi cho thủ môn Trần Trung Kiên, người được xem là chốt chặn then chốt trong chiến thắng của U.23 Việt Nam. AFC nhấn mạnh: “Thủ môn Trần Trung Kiên đã có màn trình diễn xuất sắc, liên tiếp từ chối các cơ hội rõ rệt của U.23 Ả Rập Xê Út, giúp Việt Nam đứng vững trước sức ép lớn từ đội chủ nhà”.

Thực tế trên sân cho thấy U.23 Ả Rập Xê Út là đội kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, đặc biệt trong hiệp 1. Musab Aljuwayr, Abdulaziz Alelewai hay Salem Alnajdi liên tục thử vận may bằng những cú dứt điểm từ xa lẫn trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Trung Kiên luôn cho thấy sự tập trung, phản xạ nhanh nhạy và khả năng chọn vị trí hợp lý để hóa giải sức ép.

Đình Bắc được AFC bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận ẢNH: TED TRẦN

Đỉnh điểm là tình huống ngay trước giờ nghỉ, khi Thamer Alkhaibari đánh đầu đưa bóng vượt qua tầm với của Trung Kiên nhưng lại dội cột dọc trong gang tấc. Đó cũng là khoảnh khắc may mắn song phản ánh rõ sự kiên cường của hàng thủ U.23 Việt Nam.

Trang fanpage chính thức của AFC cũng đã đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại cảm xúc của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sau chiến thắng 1-0 của đội tuyển U.23 Việt Nam trước đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út, trận đấu kết thúc vào rạng sáng 13.1. Với màn trình diễn nổi bật, cầu thủ mang áo số 7 được AFC bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

FIFA, AFC khen ngợi Đình Bắc - Trung Kiên: Bộ đôi công - thủ hoàn hảo của U.23 Việt Nam

Trong đoạn video, Đình Bắc gửi lời tri ân tới người hâm mộ trong nước, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, cổ vũ của khán giả Việt Nam ở chặng đường phía trước. Tiền đạo quê Nghệ An nhấn mạnh tinh thần thi đấu kiên cường của toàn đội và khẳng định U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Phát biểu sau trận, Đình Bắc cho rằng việc đối đầu đội chủ nhà luôn mang đến nhiều khó khăn, song tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của toàn đội đã giúp U.23 Việt Nam vượt qua thử thách. Anh cũng cho biết bàn thắng là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện, đồng thời gửi lời cảm ơn tới HLV Kim Sang-sik cùng các đồng đội đã hỗ trợ anh trong tình huống ghi bàn.

Trong khi đó, fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng nhanh chóng đăng tải hình ảnh ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U.23 Việt Nam, kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng ấn tượng: “Bay như TK1 (Trung Kiên, áo số 1)/ Sút như ĐB7 (Đình Bắc, áo số 7)”.

Bài đăng xuất hiện ngay sau trận thắng của U.23 Việt Nam trước đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út, như một sự ghi nhận cho màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên cùng khoảnh khắc tỏa sáng mang tính quyết định của Đình Bắc.