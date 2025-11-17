U.23 Việt Nam giải gần xong bài toán khó nhất, chỉ sau 2 trận đấu tại Trung Quốc

Hàng hậu vệ ổn định nhất

Điều rất đáng chú ý là ở 2 trận đấu của U.23 Việt Nam với U.23 Trung Quốc và U.23 Uzbekistan, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh giữ nguyên bộ 3 trung vệ Hiểu Minh, Lý Đức và Nhật Minh trong đội hình xuất phát ở từng trận đấu. Ông Đinh Hồng Vinh muốn giữ ổn định hàng phòng ngự.

U.23 Việt Nam đã tìm thấy trục xương sống? Ảnh: VFF

Đây là khu vực rất quan trọng đối với mọi đội bóng, U.23 Việt Nam cũng không muốn mạo hiểm ở khu vực này. Hiện tại, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã có sự bổ sung trung vệ giàu triển vọng Đinh Quang Kiệt, cộng với trung vệ Lê Văn Hà cũng là người có năng lực không tồi. Tuy nhiên, có thể các trung vệ này chỉ là giải pháp phụ cho những Hiểu Minh, Lý Đức và Nhật Minh, ở một số thời điểm cụ thể của từng trận đấu, tùy theo diễn biến trên sân. Còn vị trí chính thức khó thoát khỏi tay bộ 3 trung vệ nói trên.

Thủ môn Trần Trung Kiên cũng là người được HLV Kim Sang-sik đánh giá cao. U.23 Việt Nam lúc này có thủ môn Cao Văn Bình sở hữu năng lực chuyên môn không tồi, giàu kinh nghiệm chinh chiến trong sắc áo đội tuyển U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, Trần Trung Kiên vẫn là lựa chọn số 1, nhờ ưu thế lớn về mặt thể hình (cao 1,91 m), lại có thêm kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia.

Hàng công U.23 Việt Nam dần định hình

Ở phía trên, với việc tấm băng đội trưởng được trao cho Nguyễn Văn Trường, gần như cầu thủ của Hà Nội FC sẽ có xuất thi đấu chính thức ở đội tuyển U.23 Việt Nam tại các giải quốc tế sắp tới. Văn Trường ra sân ở đội hình xuất quân khi U.23 Việt Nam đối đầu với U.23 Uzbekistan chiều 15.11. Cầu thủ này giữ vai trò cầm trịch, tổ chức lối chơi cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik, vai trò quen thuộc mà anh vẫn thực hiện tại giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7 và vòng loại U.23 châu Á hồi tháng 9.

Trung vệ Hiểu Minh (4) nhận được sự tin tưởng Ảnh: Panda Cup

Còn ở tuyến đầu, Đình Bắc có thể là lựa chọn số 1 của U.23 Việt Nam, cho vị trí tiền đạo mũi nhọn. Gần đây U.23 Việt Nam có sự trở lại của tiền đạo Bùi Vĩ Hào sau chấn thương. Tuy nhiên, Vĩ Hào cần thêm thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất, cảm giác bóng tốt nhất sau chuỗi ngày rời xa sân cỏ. Thế nên, việc Đình Bắc chiếm suất chính thức đá tiền đạo mũi nhọn vào lúc này không gây bất ngờ. Đình Bắc là tiền đạo có thể hình khá (1,80 m), có kỹ thuật, giàu kinh nghiệm, thi đấu tinh quái, đủ sức tạo ra áp lực cho hàng thủ đối phương.

Những cầu thủ trên sẽ là "trục dọc" xương sống trong đội hình của U.23 Việt Nam, gồm vị trí thủ môn (Trung Kiên), trung vệ (Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh), tiền vệ trung tâm (Văn Trường), trung phong (Đình Bắc). Tùy theo diễn biến của từng trận đấu và tùy thuộc vào từng đối thủ, HLV Kim Sang-sik sẽ bố trí thêm nhân sự phù hợp xung quanh trục dọc này, từ đó đi tìm kết quả tốt nhất cho U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 và vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026.