U.23 Việt Nam trở lại tập luyện, xốc lại tinh thần cho trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc
Video Thể thao

Quỳnh Phương
22/01/2026 14:55 GMT+7

Chiều 21.1, chưa đầy nửa ngày sau thất bại trước đội tuyển U.23 Trung Quốc ở bán kết, đội tuyển U.23 Việt Nam đã trở lại sân tập.

Nỗi buồn và sự tiếc nuối vẫn còn hiện rõ trên gương mặt nhiều cầu thủ như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội, nhưng toàn đội nhanh chóng gác lại cảm xúc để hướng tới mục tiêu tiếp theo.

Buổi tập diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, thể hiện tinh thần không bỏ cuộc và quyết tâm khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực. Dù phải đối mặt với tổn thất lớn về lực lượng khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng và phải về nước phẫu thuật, trong khi Phạm Lý Đức không thể ra sân, đội tuyển U.23 Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung cao độ cho trận tranh hạng ba.

Ban huấn luyện chủ động điều chỉnh giáo án, giảm tải cho các cầu thủ vừa thi đấu với cường độ cao, đồng thời thử nghiệm những phương án thay thế nhằm đảm bảo sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự. Trên sân tập, các hậu vệ còn lại thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc, tập trung hoàn thiện khâu tổ chức lối chơi, gia cố khả năng phòng ngự và chuẩn bị phương án đối phó với đối thủ mạnh như đội tuyển U.23 Hàn Quốc.

Bên cạnh các bài tập chiến thuật, ban huấn luyện cũng chú trọng động viên tinh thần, giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực, hướng sự tập trung vào mục tiêu chung. Trận tranh hạng ba không chỉ là cơ hội để đội tuyển U.23 Việt Nam khẳng định bản lĩnh sau thất bại ở bán kết, mà còn là dịp để toàn đội chứng minh tinh thần chiến đấu đến cùng tại VCK U.23 châu Á 2026.

Vắng cùng lúc 2 trung vệ trụ cột là Hiểu Minh và Lý Đức khiến U.23 Việt Nam đứng trước thử thách lớn khi bước vào trận tranh hạng 3 với U.23 Hàn Quốc, cả về nhân sự, lối chơi lẫn bản lĩnh thi đấu.

