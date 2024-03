UAV mới của Iran có thể mang 13 bom 'thông minh' bay đến Israel

Điểm đặc biệt nhất của chiếc UAV mới nhất của Iran nói trên là cái tên được in trên thân máy bay màu xám mờ: "Gaza", theo tờ The Wall Street Journal ngày 23.3. Đây là lần đầu tiên UAV có chữ "Gaza" được in trên thân được trưng bày bên ngoài Iran, đứng cạnh với sản phẩm của các đối thủ Mỹ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

UAV "Gaza" thể hiện mối đe dọa ngày càng tăng đối với lợi ích của Mỹ và các đồng minh, theo The Wall Street Journal. Với tầm hoạt động được công bố là hơn 2.000 km, sải cánh dài hơn 20,7 m và có kết nối vệ tinh, UAV "Gaza" có thể bay từ Iran đến Israel trong khi mang theo 13 quả bom dẫn đường chính xác. Iran nói rằng loại UAV này đang hoạt động.

UAV mang tên Gaza của Iran

Kể từ khi những biện pháp của Liên Hiệp Quốc nhằm kiềm chế Iran xuất khẩu tên lửa và UAV hết hiệu lực vào tháng 10.2023, Tehran đã ngày càng bán các sản phẩm quân sự của mình trên thị trường quốc tế, làm dấy lên lo ngại giữa Mỹ và các đồng minh. Những biện pháp kiềm chế đó là một phần của hiệp ước hạt nhân đa phương với Iran mà Mỹ đã rút khỏi dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2018.

Theo The Wall Street Journal, trong nhiều năm, Iran đã cung cấp vũ khí miễn phí cho các đồng minh ở Trung Đông để hỗ trợ các hoạt động của họ. UAV và tên lửa do Iran cung cấp hoặc thiết kế đã xuất hiện nổi bật trong các cuộc tấn công gần đây của các lực lượng được Iran hậu thuẫn, trong đó có cả cuộc tấn công vào miền nam Israel ngày 7.10.2023 của Hamas.

Theo The Wall Street Journal, vũ khí của Iran cũng đóng một vai trò trong cuộc đối đầu gián tiếp giữa Iran và Mỹ, trong đó có cuộc tấn công bằng UAV hồi tháng 1 ở Jordan do lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn tiến hành. Vụ tấn công đó đã khiến 3 quân nhân Mỹ ở Jordan thiệt mạng.