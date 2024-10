Ubisoft bị tố chia sẻ trái phép dữ liệu người dùng với Meta

Cáo buộc cho rằng Ubisoft chia sẻ dữ liệu cá nhân với Meta

Theo thông tin từ Gamerant, vụ kiện tập thể, mang tên Lakes et al. v. Ubisoft, Inc. đã được đệ trình lên Tòa án Quận Bắc California, cáo buộc Ubisoft đã thu thập và chia sẻ thông tin cá nhân nhận diện (PII) của khách hàng với Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, thông qua công cụ phân tích Pixel. Đây là công cụ do Meta phát triển, chuyên dùng để theo dõi hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.

Pixel là công cụ theo dõi của Meta, thu thập dữ liệu người dùng trên website để đo lường hiệu quả và tối ưu hóa quảng cáo ẢNH: INSTAPAGE

Theo đơn kiện, Ubisoft đã sử dụng Pixel để thu thập dữ liệu người dùng từ website của mình và chia sẻ thông tin này với mạng quảng cáo rộng lớn của Meta mà không có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng. Điều này được cho là vi phạm các luật liên bang và bang như Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Video (Video Privacy Protection Act) và Đạo luật Nghe lén (Wiretap Act). Nguyên đơn cho rằng việc chia sẻ thông tin này tương đương với hành vi can thiệp trái phép vào các liên lạc điện tử của người dùng, điều bị cấm theo luật pháp Mỹ.

Hàng triệu người dùng có thể bị ảnh hưởng

Theo cáo buộc, bất kỳ công dân Mỹ nào đã mua trò chơi trực tiếp từ Ubisoft hoặc đăng ký dịch vụ Ubisoft+ kể từ khi công ty bắt đầu sử dụng Pixel đều có thể đã bị chia sẻ thông tin cá nhân trái phép. Các nguyên đơn không chỉ yêu cầu bồi thường tài chính mà còn muốn Ubisoft ngừng sử dụng Pixel hoặc phải xin phép người dùng một cách rõ ràng trước khi chia sẻ thông tin với Meta. Họ cũng đề xuất các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn các vi phạm tương tự trong tương lai.

Ubisoft+ là thư viện game của có trả phí theo tháng của Ubisoft, các dữ liệu người dùng liên quan có thể bị chia sẻ trái phép với Meta trong vụ kiện nêu trên

ẢNH: UBISOFT

Theo đơn kiện nộp ngày 3.10, Ubisoft không thông báo đầy đủ cho người dùng về việc dữ liệu cá nhân của họ sẽ bị thu thập và chia sẻ với Meta. Các luật sư của nguyên đơn cho rằng việc làm này vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của người tiêu dùng và có nhiều điểm tương đồng với vụ kiện nghe lén chống lại Intel vào năm 2021, một vụ kiện vẫn chưa được giải quyết.

Vụ kiện có thể kéo dài nhiều tháng, với các giai đoạn khác nhau bao gồm nộp hồ sơ, thu thập chứng cứ và các phiên điều trần. Thông thường, các vụ kiện dạng này có thể mất đến 6 - 12 tháng để hoàn thành, chưa kể các phiên chuẩn bị xét xử kéo dài thêm từ 3 - 6 tháng. Tình hình có thể phức tạp hơn khi xét đến khối lượng công việc của tòa án.

Trong bối cảnh vụ kiện này, Ubisoft đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khác, bao gồm sự sụt giảm hiệu suất của các tựa game gần đây. Điều này càng tạo thêm áp lực lớn lên công ty, khi vừa phải giải quyết các vấn đề kinh doanh, vừa phải đối phó với những thách thức pháp lý liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu người dùng.