Ubisoft hủy bỏ trò chơi đấu đội Project Q

Theo Engadget, vào tuần trước Ubisoft đã thông báo về việc hủy bỏ 3 tựa game mà công ty đang phát triển, và danh tính trò chơi đầu tiên đã lộ diện.

Một phát ngôn viên của công ty đã xác nhận với Engadget và Eurogamer rằng Ubisoft sẽ không còn hỗ trợ phát triển cho “Project Q”, tựa game đấu trường đồng đội từng được tiết lộ vào tháng 4 năm ngoái.

Nguyên nhân của động thái này là giúp công ty tập trung vào các dự án khác được ưu tiên hơn. Các thành viên trong đội ngũ làm việc của Project Q hiện đang được Ubisoft phân công lại cho những trò chơi đang được phát triển khác.

Các nhà phát triển rất ít chia sẻ thông tin về Project Q. Ngoài ý tưởng nghệ thuật, Ubisoft chỉ cho biết trò chơi không phải thể loại battle royale và sẽ có một loạt chế độ để người chơi chiến đấu với nhau. Đồng thời không có kế hoạch cung cấp NFT cho trò chơi.





Ngoài Project Q còn có hai trò chơi chưa được đặt tên khác cũng bị hủy bỏ. Ubisoft dự kiến doanh thu của công ty sẽ giảm qua từng năm do nền kinh tế khó khăn, việc phát hành bị trì hoãn và xu hướng trò chơi thay đổi, đồng thời tiết lộ rằng các sản phẩm dành cho kỳ nghỉ lễ như Just Dance 2023 và Rabbids: Sparks of Hope đã không bán chạy như mong đợi.

Ban quản lý hiện đang tìm cách cắt giảm chi phí bất cứ khi nào có thể và việc phát triển ít trò chơi hơn là một phần của chiến lược đó bên cạnh việc tái cơ cấu lại công ty (trong đó có cả việc sa thải nhân viên).

Ngoài ra, công ty cũng đang gặp phải các rắc rối nội bộ. Theo đó, một liên đoàn lao động đã kêu gọi đình công tại Ubisoft Paris sau khi CEO Yves Guillemot đưa ra tuyên bố đề nghị các nhân viên phải sử dụng tiền bạc cẩn thận hơn, nhưng lại không áp dụng với các cấp lãnh đạo.

Guillemot đã đưa ra lời xin lỗi trong một cuộc họp sau đó. Tuy nhiên, vụ việc rõ ràng đã gây ra sự rạn nứt giữa quản lý và nhân viên tại Ubisoft, và sẽ rất khó để hàn gắn trong thời gian sắp tới.