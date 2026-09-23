UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm tra việc đưa nước mặn vào lâm phần nuôi tôm

Ngày 22.9, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký công văn yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin Báo Thanh Niên phản ánh về việc đưa nước mặn vào lâm phần nuôi tôm tại xã Khánh An.

Làm rõ từng trường hợp đưa nước mặn vào lâm phần

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao UBND xã Khánh An khẩn trương chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp - Môi trường, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế toàn bộ khu vực Báo Thanh Niên phản ánh và những khu vực có liên quan; rà soát đầy đủ quá trình quản lý, kiểm tra, xử lý trước đây.

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm tra toàn bộ việc đưa nước mặn vào lâm phần nuôi tôm tại xã Khánh An ẢNH: G.B

Địa phương phải lập danh sách cụ thể từng trường hợp; xác định rõ vị trí, diện tích, hiện trạng đất và rừng, tình trạng sử dụng đất, thời điểm và hình thức đưa nước mặn vào, hệ thống đường ống dẫn nước, hiện trạng sản xuất, hành vi có dấu hiệu vi phạm, kết quả xử lý trước đây và các nội dung liên quan.

Từ kết quả kiểm tra, UBND xã Khánh An đối chiếu quy định pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, môi trường, thủy lợi và các quy định liên quan để phân loại từng trường hợp. Vụ việc thuộc thẩm quyền phải khẩn trương lập hồ sơ, xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền phải hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Kết quả thực hiện, kèm danh sách phân loại từng trường hợp, biện pháp đã xử lý và kiến nghị đối với nội dung vượt thẩm quyền, phải gửi Sở Nông nghiệp - Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 26.9.

Làm rõ trách nhiệm, không hợp thức hóa vi phạm

Sở Nông nghiệp - Môi trường được giao khẩn trương phối hợp, hướng dẫn UBND xã Khánh An trong quá trình kiểm tra, rà soát; chỉ đạo cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp, kiểm lâm và các đơn vị liên quan cùng tham gia, không chờ địa phương hoàn thành báo cáo.

Sở này phải rà soát tổng thể quy hoạch, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, phương án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, việc quản lý nguồn nước và tổ chức sản xuất tại khu vực; xác định rõ nguyên nhân để tình trạng kéo dài, những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý địa bàn.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Nông nghiệp - Môi trường chủ trì đề xuất giải pháp xử lý đúng quy định pháp luật, khả thi, "không để hợp thức hóa hành vi vi phạm"; đồng thời nghiên cứu giải pháp tổ chức sản xuất, sinh kế phù hợp quy hoạch, điều kiện thực tế và yêu cầu bảo vệ rừng, môi trường, đa dạng sinh học.

Sở phải tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh trước ngày 1.10, xác định rõ hiện trạng, tính chất, mức độ của từng nhóm trường hợp; căn cứ pháp lý, thẩm quyền, biện pháp xử lý; giải pháp khắc phục, quản lý lâu dài và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

UBND xã Khánh An và Sở Nông nghiệp - Môi trường chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của kết quả kiểm tra, rà soát và nội dung đề xuất. Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường, Chủ tịch UBND xã Khánh An cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.