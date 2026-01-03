UBND tỉnh Cà Mau kết luận gì về đơn tố cáo Chủ tịch UBND xã Sông Đốc?

Ngày 3.1.2026, tin Văn phòng UBND xã Sông Đốc (Cà Mau) cho biết, UBND tỉnh Cà Mau đã có kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc. Kết luận được ban hành sau quá trình xác minh của Thanh tra tỉnh, căn cứ hồ sơ, tài liệu, giải trình của các bên liên quan và đối chiếu quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Theo kết luận, vụ việc xuất phát từ đơn khiếu nại ghi ngày 1.8.2025 của công dân gửi UBND xã Sông Đốc. Mặc dù đơn thuộc thẩm quyền xem xét nhưng trong quá trình tiếp nhận và xử lý, UBND xã đã không thực hiện đầy đủ, đúng trình tự theo luật Khiếu nại. Cụ thể, người có thẩm quyền không ban hành thông báo thụ lý hoặc thông báo không thụ lý khiếu nại theo quy định, mà ban hành công văn trả lời thay thế, dẫn đến sai quy trình ngay từ khâu xử lý ban đầu.

UBND tỉnh Cà Mau kết luận, nội dung tố cáo cho rằng ông Đỗ Văn Sử không xem xét, giải quyết đơn khiếu nại theo đúng quy định pháp luật là đúng về mặt quy trình. Việc không thực hiện thủ tục thụ lý hoặc không thụ lý theo luật đã vi phạm quy định tại luật Khiếu nại, làm phát sinh đơn tố cáo.

Tuy nhiên, kết luận cũng nêu rõ, tố cáo cho rằng Chủ tịch UBND xã Sông Đốc hoàn toàn không xử lý, không trả lời đơn của công dân là không chính xác. Thực tế, ông Sử đã ban hành văn bản chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu, giải quyết và UBND xã đã có công văn trả lời đơn khiếu nại. Do đó, nội dung tố cáo được xác định là có đúng và có sai.

Từ kết quả xác minh, UBND tỉnh Cà Mau chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai sót là thiếu kiểm tra, rà soát, đôn đốc trong quá trình xử lý đơn khiếu nại; việc tham mưu của bộ phận chuyên môn chưa đảm bảo yêu cầu, dẫn đến áp dụng không đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Về trách nhiệm và biện pháp xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức công khai kết luận, tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất việc tổ chức rút kinh nghiệm đối với ông Đỗ Văn Sử do thiếu kiểm tra, rà soát, dẫn đến vi phạm quy trình giải quyết khiếu nại.

Đối với cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Đốc tổ chức rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan. Trong đó, rút kinh nghiệm đối với Phó trưởng Phòng kinh tế xã do chậm tham mưu, ảnh hưởng đến tiến độ và quy trình giải quyết đơn; đồng thời rút kinh nghiệm đối với cán bộ Văn phòng UBND xã phụ trách tiếp công dân do việc tiếp nhận, tham mưu xử lý đơn chưa đảm bảo quy định, góp phần làm phát sinh tố cáo.