Đà Nẵng: Thanh tra kết luận gì về đơn tố cáo nguyên chủ tịch xã?

Người dân làm đơn tố cáo nguyên chủ tịch xã cùng thuộc cấp

Chiều 9.9, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (TP.Đà Nẵng) cho biết, liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Đình Tư (ở xã Phú Thuận) có đơn tố cáo ông Huỳnh Văn Hòa, nguyên Chủ tịch UBND xã Đại Chánh (H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ) cùng một cán bộ xã, đến nay Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũ đã có kết luận cụ thể về đơn tố cáo này.

Xã Phú Thuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Đại Chánh, Đại Thắng, Đại Tân và Đại Thạnh (H.Đại Lộc cũ).

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, thời gian qua, địa phương cũng đã nhiều lần tiếp công dân, để lắng nghe phản ánh từ ông Nguyễn Đình Tư. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ.

Thửa đất mà ông Nguyễn Đình Tư tố cáo cán bộ địa chính xã Đại Chánh cũ có hành vi gian dối, làm sai lệch hồ sơ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Hiện nay vụ việc đã được Thanh tra tỉnh Quảng Nam (cũ) có kết luận cụ thể từng nội dung nên không thuộc thẩm quyền của xã nữa. Trong trường hợp công dân cảm thấy không đồng tình với nội dung nào của kết luận thì tiếp tục làm đơn khiếu kiện lên cấp cao hơn", bà Hồng nói.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam (cũ) đã tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Đình Tư (53 tuổi, ở thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh cũ), tố cáo đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ của ông Huỳnh Văn Hòa, nguyên Chủ tịch UBND xã Đại Chánh (cũ).

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Đình Tư, UBND H.Đại Lộc cũ đã giao diện tích khoảng 11,5 ha đất cho UBND xã Đại Chánh để làm nghĩa trang tại thôn Thạnh Phú. Tuy nhiên, sau đó ông Huỳnh Văn Hoà đã giao toàn bộ phần diện tích đất này cho một người dân trồng cây mà không thực hiện đấu giá trong nhân dân.

Một điểm khác được ông Tư đề cập là việc xã lấy đất của nhân dân giao cho con trai nguyên Phó chủ tịch UBND H.Đại Lộc (cũ) làm trang trại "rau sạch", nhưng thực tế lại chỉ có "nhà cổ" và trồng cây ăn quả.

Đáng chú ý, đơn tố cáo còn chỉ ra ông Văn Hải, Trưởng thôn Thạnh Phú (gọi ông Hoà bằng cậu ruột - NV), dù hưởng chế độ chất độc da cam nhưng lại giữ cùng lúc 4 chức vụ khác nhau (gồm Trưởng thôn, Phó giám đốc HTX Đại Chánh, Đội trưởng đội an ninh thôn và phụ trách công tác thủy lợi xã).

Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Tư cũng tố cáo ông Phạm Văn Quang, cán bộ địa chính xã Đại Chánh cũ, có hành vi gian dối, làm sai lệch hồ sơ để vợ chồng ông L.H. (ở xã Đại Thắng cũ) chiếm 150 m2 đất của gia đình (trong đó có 100 m2 đất ở, 50 m2 đất trồng cây lâu năm).

Vụ việc cán bộ địa chính được chuyển sang công an

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, sau khi xem xét đơn tố cáo, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung và tiến hành làm việc với các bên liên quan.

Đối với nội dung lấy đất nghĩa địa giao cho dân trồng cây, Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác nhận việc giao đất của UBND xã Đại Chánh là không đúng quy định tại Điều 59, Luật Đất đai năm 2013, nhưng cũng khẳng định nội dung tố cáo này chỉ đúng một phần.

Trụ sở UBND xã Phú Thuận ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Riêng nội dung lấy đất nhân dân giao cho con trai nguyên Phó chủ tịch UBND H.Đại Lộc cũ, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, HTX Nông nghiệp hữu cơ An Bằng đã trồng rau, nấm và cây ăn quả. Tuy nhiên, do điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu khắc nghiệt, việc trồng rau không đạt hiệu quả như phương án ban đầu. Do đó, nội dung tố cáo này được xác định là sai sự thật.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam (cũ) cho hay, đối với nội dung ông Văn Hải giữ cùng lúc 4 chức vụ khác nhau, qua xác minh khẳng định việc ông Hải giữ các chức vụ này là đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn. Đồng thời, không có cơ sở để kết luận ông Huỳnh Văn Hòa đã lợi dụng chức vụ để ông Hải được bầu giữ các chức vụ trên.

Ngoài ra, đối với nội dung tố cáo ông Phạm Văn Quang, cán bộ địa chính xã Đại Chánh, Thanh tra tỉnh Quảng Nam nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm nên đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Quảng Nam cũ (nay là Công an TP.Đà Nẵng) để điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cũng thông tin thêm, đối với nội dung tố cáo ông Phạm Văn Quang, hiện UBND xã Phú Nhuận đã có công văn gửi Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP.Đà Nẵng) đề nghị sớm có kết luận, xử lý vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình thụ lý và giải quyết, chưa có phản hồi chính thức cho xã.