Loay hoay bán đấu giá 1,3 triệu m3 cát: Đã bán 344.000 m3 giá 49,7 tỉ đồng

Chiều 4.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (gọi tắt Ban QLDA giao thông, thuộc TP.Đà Nẵng), cho biết đơn vị đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá vật liệu cát đổ nền sau nạo vét, dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, đoạn qua TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ).

Cát được tập kết sau khi nạo vét sông Cổ Cò ở TP.Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tài sản trúng đấu giá là 344.000 m3 cát thuộc 2 lô tại bãi B1 và bãi B3. Tổng số tiền trúng đấu giá hơn 49,7 tỉ đồng. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (có địa chỉ ở TP.HCM).

Ban QLDA giao thông cho hay tổng khối lượng nạo vét theo thiết kế dự án khơi thông sông Cổ Cò khoảng 1,3 triệu m3. Hiện ban đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để đấu giá đợt 2 đối với khối lượng cát nạo vét công trình khơi thông sông Cổ Cò còn lại.

Ngoài ra, hiện nay dự án nạo vét đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng và bãi chứa cát đầy, không thể chứa thêm cát sau nạo vét.

Trước đó, Thanh Niên đã có bài Loay hoay bán đấu giá 1,3 triệu m3 cát phản ánh việc dù đã qua 2 lần tổ chức, việc bán đấu giá 1,3 triệu m³ cát từ dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Cổ Cò vẫn bất thành.

Theo đó, năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò đoạn qua TP.Hội An cũ. Tháng 7.2020, dự án được khởi công và đã tạo ra một lượng cát khổng lồ với khoảng 1,3 triệu m³ (trong đó, tập kết tại bãi khoảng 767.510 m³; cát chưa nạo vét khoảng 523.270 m³).

Cùng với việc thi công, tỉnh Quảng Nam cũ đã giao Ban QLDA giao thông phối hợp các sở lập phương án quản lý, tận thu nguồn vật liệu sau nạo vét trình tỉnh quyết định.

Năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt phương án quản lý, thu hồi, bán đấu giá nguồn vật liệu (cát) sau nạo vét của dự án.

Năm 2022, Ban QLDA giao thông đã lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá và ký hợp đồng dịch vụ với Công ty đấu giá hợp danh Quảng Việt (QAC) thực hiện bán đấu giá vật liệu (cát) với khoảng 1,3 triệu m³, giá khởi điểm từ 144.000 đồng/m³. Tuy nhiên, qua 2 lần thông báo (vào tháng 10 và 11.2022), không có cá nhân, tổ chức nào đăng ký tham gia đấu giá.