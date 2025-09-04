Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Loay hoay bán đấu giá 1,3 triệu m3 cát: Đã bán 344.000 m3 giá 49,7 tỉ đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/09/2025 18:42 GMT+7

Liên quan đến vụ loay hoay bán đấu giá 1,3 triệu m3 cát nạo vét sông Cổ Cò ở TP.Đà Nẵng, đến nay đã có một doanh nghiệp đấu giá 344.000 m3 cát với số tiền trúng đấu giá 49,7 tỉ đồng.

Chiều 4.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (gọi tắt Ban QLDA giao thông, thuộc TP.Đà Nẵng), cho biết đơn vị đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá vật liệu cát đổ nền sau nạo vét, dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, đoạn qua TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ).

Loay hoay bán đấu giá 1,3 triệu m3 cát: Đã bán 344.000 m3 giá 49,7 tỉ đồng- Ảnh 1.

Cát được tập kết sau khi nạo vét sông Cổ Cò ở TP.Đà Nẵng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tài sản trúng đấu giá là 344.000 m3 cát thuộc 2 lô tại bãi B1 và bãi B3. Tổng số tiền trúng đấu giá hơn 49,7 tỉ đồng. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (có địa chỉ ở TP.HCM).

Ban QLDA giao thông cho hay tổng khối lượng nạo vét theo thiết kế dự án khơi thông sông Cổ Cò khoảng 1,3 triệu m3. Hiện ban đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để đấu giá đợt 2 đối với khối lượng cát nạo vét công trình khơi thông sông Cổ Cò còn lại.

Ngoài ra, hiện nay dự án nạo vét đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng và bãi chứa cát đầy, không thể chứa thêm cát sau nạo vét.

Trước đó, Thanh Niên đã có bài Loay hoay bán đấu giá 1,3 triệu m3 cát phản ánh việc dù đã qua 2 lần tổ chức, việc bán đấu giá 1,3 triệu m³ cát từ dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Cổ Cò vẫn bất thành.

Theo đó, năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò đoạn qua TP.Hội An cũ. Tháng 7.2020, dự án được khởi công và đã tạo ra một lượng cát khổng lồ với khoảng 1,3 triệu m³ (trong đó, tập kết tại bãi khoảng 767.510 m³; cát chưa nạo vét khoảng 523.270 m³).

Cùng với việc thi công, tỉnh Quảng Nam cũ đã giao Ban QLDA giao thông phối hợp các sở lập phương án quản lý, tận thu nguồn vật liệu sau nạo vét trình tỉnh quyết định.

Năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt phương án quản lý, thu hồi, bán đấu giá nguồn vật liệu (cát) sau nạo vét của dự án.

Năm 2022, Ban QLDA giao thông đã lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá và ký hợp đồng dịch vụ với Công ty đấu giá hợp danh Quảng Việt (QAC) thực hiện bán đấu giá vật liệu (cát) với khoảng 1,3 triệu m³, giá khởi điểm từ 144.000 đồng/m³. Tuy nhiên, qua 2 lần thông báo (vào tháng 10 và 11.2022), không có cá nhân, tổ chức nào đăng ký tham gia đấu giá.

Tin liên quan

Loay hoay bán đấu giá 1,3 triệu m3 cát

Loay hoay bán đấu giá 1,3 triệu m3 cát

Qua 2 lần tổ chức, việc bán đấu giá 1,3 triệu m³ cát từ dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Cổ Cò ở tỉnh Quảng Nam vẫn bất thành. Trong khi các ngành chức năng đang loay hoay tính toán lại mức giá bán và phương án đấu giá mới thì lượng cát khổng lồ này có nguy cơ trôi sông, gây lãng phí lớn.

Khám phá thêm chủ đề

Đấu giá Sông Cổ Cò đấu giá cát Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận