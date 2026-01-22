UBND TP.HCM tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 56 Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Trong chuyến công tác, đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM tham dự, chủ trì chuỗi hoạt động được thiết kế chuyên biệt, có trọng tâm và định hướng rõ ràng với tinh thần làm việc khẩn trương. Cụ thể, thực hiện tiếp song phương, làm việc với các tổ chức, cá nhân; tổ chức buổi gặp gỡ và kết nối doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; và tiệc trưa làm việc chủ đề "Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM: Tầm nhìn và cơ hội đầu tư" có sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp; ký kết 2 MOU tại sự kiện; gặp gỡ Thông tấn xã Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM làm việc với Đại học Zurich ẢNH: H.H

Đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM tham dự hội nghị lần này là cơ hội để thành phố nắm bắt những xu thế mới nhất của kinh tế và khoa học - công nghệ thế giới; nhìn nhận rõ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, tăng cường đối thoại, kết nối và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời kêu gọi thu hút đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế và các lĩnh vực chiến lược của thành phố, hướng tới thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế.

Thông qua hoạt động đối thoại chính sách giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo thành phố với các nhà đầu tư và đối tác chiến lược, vai trò của hợp tác công - tư trong thúc đẩy phát triển các lĩnh vực then chốt; tập trung vào định hướng phát triển thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số gắn với công nghệ số, blockchain, nhu cầu và lộ trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM; đồng thời lắng nghe các ý kiến góp ý, khuyến nghị phù hợp với điều kiện thực và thông lệ quốc tế.

Trong các hoạt động song phương, đoàn đã làm việc với Đại học Zurich, Cơ quan Đổi mới Sáng tạo Israel, và Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tại các cuộc gặp gỡ, hai bên đã trao đổi nhiều giải pháp xoay quanh chủ đề Trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026; từ đó nhất trí tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Đoàn trao đổi với Đại học Zurich, hai bên tập trung vào hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực tài chính và công nghệ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình Zurich - một trung tâm tài chính hàng đầu thế giới - và khả năng kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và blockchain phục vụ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đoàn đã làm việc với Cơ quan Đổi mới Sáng tạo Israel, hai bên thảo luận các định hướng hợp tác tiềm năng với TP.HCM trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, an ninh mạng và đô thị thông minh; gợi ý thông qua kết nối giữa doanh nghiệp hai nước. Ngoài ra, trong chuyến làm việc lần này, một số biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) được ký kết, bao gồm giữa Liên minh On-chain và Crystal Intelligence về phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán xuyên biên giới; giữa Liên minh On-chain và Amina Bank trong lĩnh vực chuyển tiền; giữa Liên minh On-chain và Sumsub về thanh toán tiền điện tử. Các thỏa thuận này phản ánh sự quan tâm và cam kết đồng hành của các đối tác quốc tế trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, phát triển hệ sinh thái tài chính - công nghệ, đồng thời hỗ trợ định hướng hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh tóm lược 3 nhóm vấn đề mà thành phố ghi nhận về thể chế, tài chính xanh và hệ sinh thái. Chính quyền thành phố cam kết từ những kết quả đối thoại, sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành các chương trình hành động cụ thể, các kênh kết nối làm việc giữa chính quyền thành phố, các sở ngành có liên quan với các định chế tài chính quốc tế có mặt tại đây. Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, tin cậy và an toàn. Đồng thời coi sự thành công của đối tác tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM chính là thước đo thành công của chính quyền thành phố; cam kết kết nối TP.HCM không chỉ là một điểm đến, mà là một "điểm nút" quan trọng kết nối dòng vốn quốc tế với thị trường khu vực đầy năng động.