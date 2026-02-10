UBND TP.HCM và VWS ký kết thỏa thuận hòa giải thành

Ngày 10.2, UBND TP.HCM và Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (Vietnam Waste Solutions - VWS) đã tổ chức phiên ký kết thỏa thuận hòa giải thành liên quan đến hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt cho TP.HCM.

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM; Trung tâm hòa giải Việt Nam; các sở, ban, ngành liên quan cùng ban lãnh đạo Công ty VWS.

Lễ ký kết thỏa thuận hòa giải thành giữa UBND TP.HCM và VWS ẢNH: CTV

Tháo gỡ vấn đề tồn đọng kéo dài từ năm 2014

Việc ký kết hòa giải thành thể hiện tinh thần cầu thị, hợp tác, và trách nhiệm của doanh nghiệp cùng chính quyền TP.HCM trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến hợp đồng xử lý chất thải từ năm 2014.

Phiên ký kết thỏa thuận hòa giải thành vụ hòa giải số M01/24 HCM ẢNH: CTV

Lễ ký kết thành công đánh dấu mốc kết nối quan trọng, tạo nền tảng để 2 bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới, đảm bảo công tác xử lý chất thải trên địa bàn thành phố được triển khai liên tục, ổn định.

Đại diện UBND TP.HCM và Công ty VWS ký kết thỏa thuận hòa giải thành ẢNH: CTV

Ông David Dương, Chủ tịch VWS khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM, duy trì hoạt động xử lý chất thải hiệu quả, an toàn. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường TP.HCM xanh sạch đẹp.

Đồng thời, VWS cho biết sẽ tăng cường đầu tư và tái đầu tư chuyển đổi công nghệ xử lý rác trong thời gian tới, hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.