Úc, Mỹ đối mặt thời tiết bất thường

Thời tiết lạnh giá càn quét khắp nước Mỹ AFP

Đợt không khí lạnh Bắc Cực tràn xuống lãnh thổ Mỹ tiếp tục đe dọa nhiều tiểu bang của Mỹ trong vài ngày tới. Nhiệt độ đóng băng trải rộng đến miền bắc Florida, theo Đài CBS News.



Hôm qua, tuyết rơi dày đặc ở những phần của vùng đông bắc và trung tây Mỹ, nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm khiến đường sá đóng băng và trơn trượt. Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp bang Mississippi thông báo đã xảy ra 2 trường hợp tử vong trên đường cao tốc thuộc vùng nông thôn hạt Leflore, nâng số người chết ở tiểu bang này liên quan đến thời tiết lạnh giá lên ít nhất 8 người.

Cùng ngày, Sở Y tế bang Tennessee xác nhận 19 trường hợp thiệt mạng liên quan đến thời tiết, còn con số ở bang Oregon tăng lên 16 người chết, bao gồm 3 người thiệt mạng do cây đổ trúng xe của họ.

Đài NBC đưa tin thêm nhiều trường hợp tử vong được ghi nhận ở các bang Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey và nhiều nơi khác. Tổng số người chết liên quan đến thời tiết lạnh giá đã tăng lên ít nhất 83 trường hợp trên khắp nước Mỹ, theo Đài CBS News.

Trong khi đó, sóng nhiệt đang càn quét nước Úc, làm tăng nguy cơ cháy rừng, theo Reuters đưa tin hôm qua. Các khu vực nằm trong phạm vi cảnh báo là một phần Tây Úc, Nam Úc, trong khi nhiều vùng của bang Queensland, New South Wales và Vùng lãnh thổ phía bắc ở mức cảnh báo "nghiêm trọng".

Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Úc cho hay ở Tây Úc, bang lớn nhất về địa lý, cụ thể là các vùng hẻo lánh Pilbara và Gascoyne, chứng kiến nhiệt độ tăng lên vượt ngưỡng 40 độ C trong ngày 21.1. Tại thị trấn Paraburdoo cách thủ phủ Perth của Tây Úc khoảng 1.500 km về hướng bắc, nhiệt độ đạt mức 48 độ C, cao hơn 7 độ C so với mức trung bình của nhiệt độ tối đa trong tháng 1.