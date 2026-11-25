Hãng Reuters ngày 25.11 đưa tin quốc hội Úc đã thông qua Đạo luật Nghĩa vụ bảo vệ kỹ thuật số (Digital Duty of Care), sẽ có hiệu lực sau 1 năm. Đạo luật này sẽ tạo ra khung pháp lý toàn diện, buộc các nền tảng mạng xã hội ưu tiên sự an toàn của người dân Úc.

Theo luật mới, doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tối đa 5% doanh thu toàn cầu hoặc 109 triệu AUD (72 triệu USD), tùy mức nào cao hơn. Với các nền tảng lớn có doanh thu hàng trăm tỉ USD mỗi năm, khoản phạt tối đa có thể lên tới hàng chục tỉ USD.

Thiếu niên dùng mạng xã hội trên điện thoại tại Úc vào tháng 12.2025 ẢNH: REUTERS

Đạo luật nêu rõ sẽ cấm các nội dung "tuyên truyền thái độ thù ghét với phụ nữ hoặc bình đẳng giới, cổ xúy tội phạm hoặc các hành vi nguy hiểm, gây hại nghiêm trọng". Bộ trưởng Truyền thông Úc Anika Wells gọi đạo luật là bước cải cách an toàn mang tính bước ngoặt, tương tự quy định bắt buộc thắt dây an toàn hay kiểm soát súng đạn.

"Các tập đoàn công nghệ lớn không thể ảo tưởng nữa. Họ có trách nhiệm giữ an toàn cho người dân Úc trên nền tảng của mình, và chúng tôi sẽ buộc họ chịu trách nhiệm nếu không làm được", bà Wells nhấn mạnh.

Dù các công ty công nghệ lớn như Meta hay Google nhìn chung đồng tình với mục tiêu bảo vệ trẻ em và giảm thiểu nội dung độc hại, phần lớn doanh nghiệp trong ngành vẫn băn khoăn khi luật trao quyền cho quan chức xác định nội dung gây hại. Bà Jennifer Duxbury, Giám đốc chính sách tại DIGI (hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp internet và kỹ thuật số tại Úc), cho rằng quy định còn chưa đủ rõ ràng để doanh nghiệp biết cách tuân thủ.

Trước đó, vào năm 2025, Úc đã cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội và đang có kế hoạch buộc các hãng công nghệ lớn trả phí bản quyền tin tức.