Úc tiếp tục tăng phí visa với du học sinh, Việt Nam ở mức nào?

Cụ thể, lệ phí xin visa du học Úc tăng thêm 500 AUD lên mức 2.500 AUD (khoảng 45 triệu đồng). Riêng Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á được đóng mức thấp hơn, chỉ 2.050 AUD (37 triệu đồng). Mức 2.050 AUD cũng áp dụng với nhóm du học sinh đăng ký các khóa tiếng Anh ngắn hạn (ELICOS).

Mức lệ phí này sẽ không được hoàn lại nếu đương đơn trượt hồ sơ xin visa.

Các dòng visa khác cũng tăng mạnh. Cụ thể, nhóm visa tay nghề và định cư (gồm các dòng 189, 190, 491) ghi nhận mức tăng tuyệt đối cao nhất, thêm 1.225 AUD lên mức 6.135 AUD (111 triệu đồng), visa lao động kết hợp kỳ nghỉ (462) thì dẫn đầu về biên độ điều chỉnh với mức tăng 25,4%, từ 670 AUD lên 840 AUD (15 triệu đồng).

Visa làm việc sau tốt nghiệp (485) cũng tăng từ 4.600 AUD lên mức 5.750 AUD (104 triệu đồng), dù 4 tháng trước đã tăng gấp đôi. Còn visa tay nghề tạm trú (482) đang áp dụng mức mới là 4.015 AUD (73 triệu đồng), tăng 805 AUD so với trước.

Trong trường hợp bị từ chối cấp visa và muốn kháng cáo ở Tòa án tái xét hành chính (ART), đương đơn cũng phải nộp mức phí tăng cao hơn là 3.727 AUD (67,5 triệu đồng). Ngoài ra, thu nhập sàn để bảo lãnh lao động tạm trú (áp dụng với visa 482) cũng vừa được điều chỉnh tăng thêm, buộc các chủ doanh nghiệp ở Úc phải nâng chuẩn khi tuyển dụng lao động nước ngoài.

Được biết, việc tăng lệ phí visa vào đầu năm tài chính (bắt đầu vào tháng 7 và kết thúc vào tháng 6 năm sau - PV) là chuyện thường diễn ra ở Úc. Trước đó vào đầu tháng 7.2024, Úc đã tăng gấp đôi lệ phí visa du học, từ 710 lên mức 1.600 AUD (29 triệu đồng). Tiếp đó vào đầu tháng 7.2025, mức này tiếp tục tăng tới 2.000 AUD (36 triệu đồng) và chính thức chạm ngưỡng 2.500 AUD từ 1.7 với hầu hết các quốc gia.

"Điều chỉnh lệ phí visa vào thời điểm bắt đầu năm tài chính là nghiệp vụ thông thường của Chính phủ Úc nhằm cân đối ngân sách. Song, mức tăng tương đối cao năm nay kết hợp với việc nâng mức thu nhập sàn bảo lãnh phần nào phản ánh định hướng của chính quyền hiện tại trong việc sàng lọc, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao", anh Peter Phạm, Giám đốc điều hành PTE Magic, nhận định.

Anh Peter cho rằng thay đổi này tác động lớn đến kế hoạch tài chính và sự chuẩn bị của cả 2 nhóm là du học sinh cùng người lao động, nhất là ở khía cạnh năng lực ngoại ngữ. Một xu hướng đáng chú ý của nhóm ứng viên nộp hồ sơ Úc là chuyển dịch sang các bài thi tiếng Anh quốc tế trên máy tính như PTE của Pearson, để được "trả kết quả nhanh và chấm điểm bằng công nghệ" từ đó đáp ứng các mốc thời gian xét duyệt "khắt khe", theo anh.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, thống kê năm 2025 của Bộ Giáo dục Úc ghi nhận số lượng người Việt du học Úc lần đầu giảm nhẹ sau nhiều năm tăng trưởng "nóng", trong đó số người mới tới học giảm đáng kể. Số lượng người Việt học nghề năm ngoái đã giảm 30% so với năm 2024, trong khi số học tiếng Anh giảm 56%. Đây cũng là 2 lĩnh vực có tỷ lệ từ chối cấp visa du học cao nhất trong năm tài chính 2024-2025.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Úc cũng đang đưa ra một số chính sách đãi ngộ mới, như mức lương tối thiểu toàn quốc tại Úc tăng 4,75%, lên mức 26,44 AUD/giờ (444.000 đồng). Đồng thời, thuế thu nhập cá nhân chính thức giảm xuống 15% cho phân khúc thu nhập 18.201 - 45.000 AUD (330 - 816 triệu đồng/năm).

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục Úc, tính tới tháng 2.2026, có 622.043 sinh viên quốc tế theo học các khóa tại nước này. Trong đó, Việt Nam có 28.195 người, xếp thứ 4 sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.