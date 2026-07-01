Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Tỷ lệ dưới trung bình tiếng Anh cao nhất trong 4 năm

Tỷ lệ điểm dưới trung bình tiếng Anh lần đầu tăng sau 3 năm giảm

Đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026 được các chuyên gia đánh giá là hay và khó, cần vận dụng năng lực tư duy logic chứ không đánh đố ngữ pháp và từ vựng đơn thuần - một bước tiến tích cực so với năm ngoái khi hạn chế cách học chỉ nhớ công thức và luyện đề theo khuôn mẫu.

Tuy nhiên, điều này cũng góp phần khiến điểm trung bình môn tiếng Anh năm nay giảm 0,31 so với năm ngoái, xuống mức 5,07. Một yếu tố thúc đẩy sự sụt giảm này là tăng vọt tỷ lệ thí sinh có điểm dưới trung bình, thêm 12% lên mức 50,25%, trong bối cảnh số lượng thí sinh dự thi năm nay giảm hơn 17.300 người.

Đây cũng là lần đầu tiên tỷ lệ thí sinh dưới điểm trung bình tăng trở lại sau 3 năm giảm liên tiếp khiến tỷ lệ này ở mức cao nhất trong 4 năm gần đây, chỉ kém năm 2022 khoảng 1%. Đây là điểm đáng chú ý, bởi tiếng Anh không còn là môn bắt buộc như trước, nên tổng số thí sinh đăng ký thi năm nay chỉ bằng 38,6% so với 2022.

Chưa kể, thông thường thí sinh có thế mạnh tiếng Anh mới chọn thi môn này để lấy điểm xét tuyển ĐH.

Song song đó, số thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) ở môn này tăng 2,2 lần so với năm 2025, lên 61 người, chiếm 0,018% tổng số thí sinh.

Điểm tích cực là số thí sinh đạt điểm tối đa cũng tăng 2,2 lần, với tổng cộng 311 người, giúp nâng tỷ lệ điểm 10 trên 1.000 thí sinh ở năm nay gần chạm mốc 1%, thay vì chỉ 0,4% như năm ngoái.

Theo phổ điểm môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026 của Bộ GD-ĐT, hầu hết điểm 10 tập trung ở Hà Nội (118) và TP.HCM (88), chiếm 66,2% tổng số điểm 10 của cả nước. Xu hướng này tương tự năm ngoái, khi Hà Nội (56) và TP.HCM (29) nắm tổng cộng 60,3% tổng số điểm 10.

Về mức điểm trung bình, điểm nổi bật năm nay là TP.HCM để mất vị trí thứ hai vào tay Tuyên Quang, trong khi Hà Nội vẫn giữ ổn định ngôi đầu. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký dự thi tiếng Anh ở Tuyên Quang chỉ ở mức 2.005, tương đương 3,1% quy mô thí sinh của toàn TP.HCM.

Dù điểm biến động đáng kể ở mức dưới 5, song với phạm vi từ 7 trở lên, tỷ lệ thí sinh năm nay không có nhiều chênh lệch so với năm ngoái, chỉ tăng nhẹ 0,7%. Tuy nhiên, điểm nhiều thí sinh đạt được nhất chỉ ở mức 4,25 - thấp hơn tới 1 điểm so với 2025.

Phổ điểm môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: BỘ GD-ĐT

2026 đánh dấu năm thứ hai tiếng Anh từ một môn thi bắt buộc trở thành tự chọn, với nhiều thay đổi trong cấu trúc, đặc biệt là giảm từ 50 câu xuống 40 câu (0,25 điểm/câu) và thời lượng làm bài giảm từ 60 xuống còn 50 phút, đi kèm đó là nhiều thay đổi trong các dạng câu hỏi.

Trước đó, phản hồi Thanh Niên về độ khó đề tiếng Anh năm nay, đại diện Bộ GD-ĐT nhận định thực tế cho thấy đề thi môn tiếng Anh bị cho là có một số từ mới vượt quá trình độ (bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - PV). Tuy nhiên, những từ mới này lại đặt ở vị trí không mang tính chất quyết định, và đây là điều rất quan trọng.

"Trong quá trình ra đề thi, khi trao đổi phản biện, ban ra đề nhận thấy các trường hợp từ mới ấy thuộc phần đọc hiểu. Mà với phần đọc hiểu, nếu hiểu được ngữ cảnh thì thực ra thí sinh cũng không cần phải hiểu được nghĩa của từ đó", Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), lý giải.

Tình hình thi ngoại ngữ ở Hà Nội, TP.HCM thế nào?

Theo Thanh Niên phân tích từ dữ liệu điểm thi, Hà Nội và TP.HCM lần lượt có 6 và 5 thí sinh bị điểm liệt môn ngoại ngữ, chiếm phần rất nhỏ trong tổng số thí sinh đăng ký thi môn này tại địa phương. Ngoài ra, 39,2% thí sinh thi ở Hà Nội có điểm dưới 5, nhỉnh hơn một chút so với tỷ lệ tại TP.HCM (42,4%). Xét về số thí sinh dưới điểm 5, Hà Nội cũng ít hơn (23.470) so với TP.HCM (27.455).

Nếu tính số lượng đạt điểm từ 8 trở lên, Hà Nội có 7.652 thí sinh, tương đương 12,8% quy mô dự thi ở địa phương và con số này cũng cao hơn TP.HCM (5.869, khoảng 9%). Những yếu tố này thúc đẩy mức điểm trung bình của Hà Nội đạt mốc 5,567 - cao hơn chút so với TP.HCM (5,567), dù mức điểm thí sinh Hà Nội đạt được nhiều nhất chỉ là 4,5, trong khi TP.HCM là 4,75.

Thực tế trên phản ánh một thách thức của TP.HCM trong việc chuẩn hóa chất lượng giảng dạy tiếng Anh trong cả ba khu vực, nhất là Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Bởi trước sáp nhập, TP.HCM (cũ) từng 8 năm liền liên tiếp dẫn đầu về điểm trung bình môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT.

Thành tích này chỉ dừng lại vào năm ngoái, khi TP.HCM sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã phải nhường ngôi đầu bảng cho Hà Nội để giữ vị trí thứ 2, sau đó tiếp tục rơi một bậc xuống hạng 3 như hiện nay.

Thí sinh TP.HCM trước giờ làm bài thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH