Thí sinh IELTS 7.5, SAT 1.430 than khó với đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh TP.HCM trước giờ thi tốt nghiệp THPT các môn tự chọn ẢNH: NHẬT THỊNH

Trưa 12.6, khoảng 1,2 triệu sĩ tử trên cả nước chính thức hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hai môn thi cuối tự chọn. Ghi nhận tại Trường THCS Lê Lợi (P.Xuân Hòa), Dương Khai Đầu Nguồn, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa), cho biết nếu xét về độ khó, đề lần này bằng khoảng 85-90% so với đề năm 2025. "Nhưng nếu xét về độ phân hóa thí sinh, mình nghĩ đề này làm tốt hơn", Nguồn nói.

Nam sinh cho biết, đề tiếng Anh năm nay tuy vẫn khó, nhưng là đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng phân tích, suy luận để chọn đáp án phù hợp nhất chứ không đánh đố từ vựng hay ngữ pháp như năm ngoái. Sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5, Nguồn chia sẻ bạn có lợi thế về kỹ năng đọc lấy ý chính (skimming), đọc dò thông tin (scanning), giúp xử lý bài đọc hiệu quả. Nam sinh dành tổng cộng 30 phút làm bài, thời gian còn lại chỉ dò đáp án.

"Theo mình thấy, từ vựng trong đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT chủ yếu sẽ có trong sách giáo khoa và tiết học trên lớp luôn chứ không cần phải ôn IELTS thì mới làm tốt được. Đề năm nay đánh giá công tâm mình nghĩ là khó đặc biệt ở việc nắm được ý của bài. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tư duy sâu để phân biệt sự khác nhau giữa các đáp án", Nguồn chia sẻ.

"Mình nghĩ tiếng Anh của mình sẽ đạt từ 9 điểm trở lên", nam sinh nói thêm.

Đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: T.N

Từng thi đạt SAT 1.430 và IELTS 7.5, Q.B, học cùng trường, cũng nhận xét có hai bài đọc hiểu trong đề gây khó cho bạn, nhất là với câu hỏi "Where does the sentence best fit?" (tạm dịch: câu văn nên đặt ở vị trí nào là tốt nhất?). "Bối cảnh của câu không quá rõ, khi đặt câu vào bất kỳ vị trí nào cũng hợp lý. Mình làm nhanh nhưng hay sai nên mình phải đọc đi đọc lại để xác định đáp án phù hợp", nam sinh chia sẻ.

Q.B nói thêm, điểm chung giữa đề thi IELTS và đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT là những câu trả lời không sử dụng lại các từ đã xuất hiện ở bài đọc phía trên mà lại paraphrase (diễn đạt lại thông tin) nội dung của bài đọc. "Nhờ kỹ năng xác định paraphrase kết hợp dựa vào ngữ cảnh văn bản, mình có thể đoán được nghĩa của từ và câu", nam sinh kỳ vọng được 8 điểm tiếng Anh chia sẻ.

Trong khi đó, Trang Gia Nghi, lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa), nhìn nhận đề tiếng Anh năm nay "khó ngang năm trước". Nghi nhận định hai bài đọc hiểu khó ở phần gây nhiễu "một phần do các câu có cấu trúc phức tạp thay vì diễn đạt bằng những câu đơn".

"Mình thậm chí phải khoanh lụi vài câu trong bài đọc hiểu", Nghi tiếc nuối.

Tuy vậy, nữ sinh nhận định có thể vận dụng cách làm nhờ quá trình luyện thi SAT và IELTS để giải quyết một số câu hỏi ở đề tiếng Anh. "Khi đọc câu hỏi, mình có thể nhận diện thông tin nào mình phải quan tâm và bỏ qua các thông tin phụ. Hai kỹ năng skimming và scanning cũng giúp mình tìm được đáp án nhanh chóng", Nghi chia sẻ.

Nguyễn Kim Quỳnh Vy, học cùng trường, kể đề thi năm nay có nhiều phần dễ hơn đề năm ngoái, nhưng cũng có không ít phần thách thức hơn - nhất là hai bài đọc về môi trường và việc sử dụng thiết bị công nghệ trong giờ học. "Đề khó vì paraphrase lại câu trả lời, nếu làm không cẩn thận dễ bị mắc bẫy. Riêng ở bài đọc chủ đề môi trường, các bạn phải có vốn từ vựng khá chắc mới làm tốt được", nữ sinh bày tỏ.

"Mình làm vừa đủ giờ chứ không có thời gian dò lại bài", nữ sinh từng đạt IELTS 7.5 chia sẻ. "Mình hy vọng sẽ đạt điểm trên 7".

Thực tế nêu trên cho thấy những thí sinh không thi IELTS hay SAT có thể gặp khó hơn nữa ở đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT. Trả lời Thanh Niên, một thí sinh của Trường THPT Lê Quý Đôn chưa từng tham dự bài thi tiếng Anh quốc tế nào, thông tin đề năm nay không còn dài như năm trước. "Nhưng do yếu tiếng Anh nên mình thấy đề khó", nam sinh bộc bạch.

Sau buổi thi tự chọn, các sĩ tử chính thức hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Kết quả thi dự kiến sẽ được Bộ GD-ĐT công bố vào 8 giờ ngày 1.7 và thời gian nộp đơn phúc khảo bắt đầu vào cùng ngày và kéo dài tới hết 5.7. Chậm nhất vào ngày 3.7, thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT (với những trường hợp xin phúc khảo, thời điểm muộn nhất là ngày 23.7).